Оперативне втручання провели хірурги центру "Незламні" та пластичні хірурги центру естетичної медицини. Готувались до операції місяць, адже вона досить унікальна для українських фахівців.

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Уніакальність та складність операції

Мова про міопластику лицевого паралічу – тобто відновлення можливості виражати емоції. До операції було залучено більше 10 фахівців – щелепно-лицеві, реконструктивні та пластичні хірурги, неврологи, нейрофізіологи, лікарі функціональної діагностики та фізичної реабілітаційної медицини, дерматологи.

Консультували команду французькі лікарі.

Російський снаряд посік обличчя

Пацієнтка – 63-річна Наталія Аполькова з Рубіжного Луганської області. В її будинок прилетів ворожий снаряд, дрібні уламки посікли усю верхню частину тіла, зокрема й обличчя.

"Внаслідок важкої мінно-вибухової травми виник лицевий параліч: м'язи перестали виконувати свою функцію", – уточнюють лікарі.



Лікарі повернули красу жінці / Фото Львівської міської ради

Лікарі відновили красу пацієнтки

У процесі підготовки до операції медики детально обстежити всі пошкоджені м'язи обличчя, аби з'ясувати, який із них можна перемістити в ділянку, щоб відновити міміку і знайшли рішення – перемістили скроневий м'яз.

Операція тривала 6 годин і минула успішно.



Це перша подібна операція в Україні / Фото Львівської міської ради

Відразу наступного дня Наталя почала займатися із терапевтом мови та мовлення, аби заново опанувати міміку обличчя.



Пацієнтка уже розпочала реабілітацію / Фото Львівської міської ради

Попереду реабілітація, яка триватиме рік, але жінка уже задоволена результатом, адже знову може посміхатися.