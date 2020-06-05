Міністерство внутрішніх справ України ініціювало створення міжвідомчої робочої групи щодо усунення правових суперечок між українським та іноземним законодавством у сфері сурогатного материнства.

Про це повідомило управління комунікації Національної поліції України.

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Створять групу правового регулювання сурогатного материнства

Наразі законодавство України не дозволяє якісно відпрацьовувати правопорушення у випадках сурогатного материнства, а також дає можливість для здійснення шахрайства та інших порушень закону – фальсифікації документів і нелегального перетину кордону,

– зазначили у МВС.

У повідомленні відомства йдеться про те, що часто так стається через правові колізії між законодавством України та іншими державами, де народження дітей за допомогою сурогатного материнства на правовому рівні заборонено.

Тому, задля удосконалення законодавства у МВС планують залучати стейкхолдерів, насамперед українських, та представників зацікавлених органів.

Для детального вивчення питання та усунення прогалин в правовому регулюванні щодо використання допоміжних репродуктивних технологій буде створена міжвідомча робоча група, до складу якої увійшли представники Нацполіції,

– йдеться в повідомленні.

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