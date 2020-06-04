Торгівля дітьми та використання жінок – так називали правозахисники сурогатне материнство в Україні. Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба взагалі пропонував заборонити цю процедуру.

Що насправді не так із сурогатним материнством – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Важливо У МОЗ дозволили іноземцям забрати дітей сурогатних матерів, яких утримували в готелях

Сурогатне материнство в Україні

Міністерство охорони здоров'я України дозволило сурогатне материнство в комерційній формі ще в 1997 році. Проте немає закону, який би це регулював. Тобто сурогатна мати тільки виношує дитину біологічних батьків і не має на неї жодних прав. Однак і свої захистити не може.

"Є багато агенцій – це навіть не агенції, а фантомні хоум-офіси. Тобто створюють сайт і дають рекламу: "ми 20 років працюємо", а насправді це 1 чи 2 особи, які взагалі нічого не знають", – зазначив адвокат у галузі репродуктивного права Сергій Антонов.

Що таке сурогатне материнство?Існує 2 типи сурогатного материнства – традиційне та гестаційне.



Традиційне – коли жінка вагітніє за допомогою сперми донора або чоловіка, який планує стати татом дитини. Яйцеклітина при цьому належить жінці, яка й буде виношувати плід.



Гестаційне сурогатне материнство – це коли жінка виношує чужу дитину: і сперма, і яйцеклітина належать людям, які планують стати батьками.



Лише у 1980 році жінка вперше отримала компенсацію за сурогатне материнство у 10 000 доларів.

Як усе відбувається?

Ще до пологів приватна клініка укладає тристоронній договір із біологічними батьками та сурогатною матір'ю. Один із пунктів договору – сурогатна мама не має права навіть бачитися з дитиною, яку вона народила. Однак, біологічні батьки іноді це дозволяють.

"Як тільки сурогатна мама народжує дитину, її одразу забирають. Потім ставлять на груди татові або відносять у дитячу кімнату, де з нею перебувають батьки", – сказала асистент лікаря-репродуктолога Галина Березанська.

Хто контролює процес?

В Україні процес народження дитини від сурогатної матері контролює лише приватна установа. Увесь процес – від підбору сурогатної матері до оформлення дитини – забезпечують самі клініки.



Народження дитини від сурогатної матері контролює приватна установа / Фото Shutterstock

Правозахисники кажуть, що це – велика помилка. У такому разі, зовні процедуру ніхто не контролює. Сурогатне материнство, за їхніми словами має оформлювати мінімум 3 інституції. Тому зараз від правопорушень та корупційних махінацій незахищені ні біологічні батьки, ні сурогатна мати, ні сама дитина.

Багато країн, у зв'язку з тим, що неможливо врегулювати законодавство щодо комерційного сурогатного материнства відмовилися від цього,

– наголосив Кулеба.

Заборона у європейських країнах та врегулювання в Україні

Щороку тисячі іноземних пар їдуть шукати сурогатну матір саме в Україну. Тут це дешевше й дозволено. Проте це питання потребує регулювання.

"Це розробка і прийняття спеціального закону, який би визначив правовий статус суб'єктів, які залучені: хто мати, які в неї права та обов'язки, хто потенційні батьки", – наголосив адвокат Сергій Антонов.

Проте законопроєкт про врегулювання сурогатного материнства в Україні вже розробляють. Це запевнила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, буде прописано момент, з якого враховуватимуться і права дитини – від запліднення чи від народження.

Скандал із дітьми сурогатних матерів

Батьки з 35 країн не можуть забрати з України дітей, народжених від сурогатних матерів. Їх тримає в готелі київська клініка. Малюків не можуть віддати іноземцям через карантин.

Зараз, з допомогою МЗС, батьки малюків уже в Україні. Вони проходять обсервацію і зможуть побачити своїх дітей уже з 10 червня 2020 року.

Дивіться відео 24 каналу про сурогатне материнство в Україні: