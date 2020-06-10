Шість пар з Аргентини та Іспанії забрали немовлят від українських сурогатних матерів. Дітей не могли віддати батькам через карантин та закриті кордони.

97 новонароджених дітей від сурогатних матерів не могли забрати через карантин та закриті кордони. Згодом Міністерство охорони здоров'я дозволило забрати немовлят, після двотижневої обсервації, пише 24 канал.

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За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової ще 7 родин отримали необхідні документи, щоб невдовзі забрати немовлят. Це громадяни Китаю та Іспанії.

Наразі понад 70 залишаються в готелі "Венеція". На двох вже чекають батьки, але через незадовільне здоров'я немовлят, зустріч перенесли.



Немовлят нарешті змогли забрати додому / Фото Громадське

Батьки через карантин не могли забрати немовлят

Раніше Денісова повідомила, що до неї звернулося 91 подружжя щодо народження 97 дітей. Зокрема в готелі "Венеція" перебувало 63 дитини.

МОЗ надає зараз дозволи на в'їзд таким батькам і пари почали прибувати по дітей, але вони перебувають на обов'язковому двотижневому карантині,

– пояснила правозахисниця.



Діти від сурогатних матерів ще з травня перебували в готелі / Фото Громадське

Важливо! 1 червня уряд ухвалив низку постанов та розпоряджень, зокрема щодо унормування усиновлення українських дітей іноземцями.

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Батьки з нетерпінням чекали зустрічі з дітьми / Фото Громадське

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