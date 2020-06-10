Детей от суррогатных матерей наконец отдали родителям-иностранцам: фото
Шесть пар из Аргентины и Испании забрали младенцев от украинских суррогатных матерей. Детей не могли отдать родителям из-за карантина и закрытых границ.
97 новорожденных детей от суррогатных матерей не могли забрать из-за карантина и закрытых границ. Впоследствии Министерство здравоохранения позволило забрать младенцев, после двухнедельной обсервации, пишет 24 канал.
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По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой еще 7 семей получили необходимые документы, чтобы вскоре забрать младенцев. Это граждане Китая и Испании.
Сейчас более 70 остаются в отеле "Венеция". Двоих уже ждут родители, но из-за неудовлетворительного здоровья младенцев встречу перенесли.
Младенцев наконец смогли забрать домой / Фото Громадское
Родители из-за карантина не могли забрать младенцев
Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что к ней обратилась 91 супружеская пара относительно рождения 97 детей. В частности в отеле "Венеция" находилось 63 ребенка.
Минздрав предоставляет сейчас разрешения на въезд таким родителям и пары начали прибывать за детьми, но они находятся на обязательном двухнедельном карантине,
– объяснила правозащитница.
Дети от суррогатных матерей еще с мая находились в гостинице / Фото Громадское
Важно! 1 июня правительство приняло ряд постановлений и распоряжений, в частности относительно нормирования усыновления украинских детей иностранцами.
Видео Скандал с детьми суррогатных матерей: в Украине увеличилось количество новорожденных
Родители с нетерпением ждали встречи с детьми / Фото Громадское
Что известно о скандале с детьми суррогатных матерей
- Из-за карантина родители из 35 стран не могут забрать из Украины детей, рожденных от суррогатных матерей.
- По словам Денисовой, суррогатное материнство в Украине – это проблема, которая требует немедленного реагирования. Предоставление таких услуг иностранным гражданам может привести прежде всего к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна защитить своих граждан.
- В обществе стали активно обсуждать разрешение на суррогатное материнство в Украине. Многие люди выступили против, однако некоторые эксперты уверены – запрет на суррогатное материнство может дать зеленый сигнал черном рынке.