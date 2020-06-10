Шесть пар из Аргентины и Испании забрали младенцев от украинских суррогатных матерей. Детей не могли отдать родителям из-за карантина и закрытых границ.

97 новорожденных детей от суррогатных матерей не могли забрать из-за карантина и закрытых границ. Впоследствии Министерство здравоохранения позволило забрать младенцев, после двухнедельной обсервации, пишет 24 канал.

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По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой еще 7 семей получили необходимые документы, чтобы вскоре забрать младенцев. Это граждане Китая и Испании.

Сейчас более 70 остаются в отеле "Венеция". Двоих уже ждут родители, но из-за неудовлетворительного здоровья младенцев встречу перенесли.



Младенцев наконец смогли забрать домой / Фото Громадское

Родители из-за карантина не могли забрать младенцев

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что к ней обратилась 91 супружеская пара относительно рождения 97 детей. В частности в отеле "Венеция" находилось 63 ребенка.

Минздрав предоставляет сейчас разрешения на въезд таким родителям и пары начали прибывать за детьми, но они находятся на обязательном двухнедельном карантине,

– объяснила правозащитница.



Дети от суррогатных матерей еще с мая находились в гостинице / Фото Громадское

Важно! 1 июня правительство приняло ряд постановлений и распоряжений, в частности относительно нормирования усыновления украинских детей иностранцами.

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Родители с нетерпением ждали встречи с детьми / Фото Громадское

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