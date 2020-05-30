11 аргентинских пар приехали в Киев 29 мая. Они заберут детей от суррогатных матерей, чего не могли сделать ранее из-за карантина и закрытых границ.

Как встречали аргентинцев в Украине

Чартерный рейс приземлился в закрытом на карантин "Борисполе". Новоиспеченных родителей встречала посол Аргентины в Украине Елена Летисия Тереса Микусински, информирует "Радио Свобода".

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Одна из пар взяла на услуги клиники большой кредит

Среди пар – Андреа и Фернандо Монтеро из Буэнос-Айреса. Им по 46 лет, двадцать из которых они мечтали о пополнении. Однако лечение не дало результата. Тогда пара решилась на суррогатное материнство. Чтобы рассчитываться за услуги клиники, аргентинцам придется выплачивать кредит еще в течение 5 лет.

Это очень трудно, мы очень уставшие, но безгранично счастливые, что наконец здесь. Мы благодарим украинское правительство, посольство Аргентины и той невероятной женщине, которая подарила нам сына,

– рассказывает Андреа Монтеро.



Сын Андреа и Фернандо / Фото "Радио Свободы"

Родителям придется 2 недели быть на обсервации

Забрать детей родители смогут не сразу, ведь из-за вспышки коронавируса, им придется две недели провести на обсервации.

"Мы очень обеспокоены, ведь Аргентина закрыла границы до сентября и если нам не разрешат въезд к этому времени, мы себе даже не представляем, как будем жить в чужой стране с младенцем", – добавила Монтеро.

Смотрите видео, как родители из Аргентины прибыли в Украину:

Что известно о скандале с детьми суррогатных матерей

Родители из 35 стран из-за карантина не могут забрать из Украины детей, рожденных от суррогатных матерей.

Около 70 детей находятся в одном из киевских отелей.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что несколько пар уже забрали детей и теперь ждут разрешения о выезде из Украины.

По словам Денисовой, суррогатное материнство в Украине – это проблема, которая требует немедленного реагирования. Предоставления таких услуг иностранным гражданам может привести прежде всего к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна защитить своих граждан.

Обратите внимание! В скандал из-за сообщения о суррогатном материнстве попал и Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба. Он отметил, что есть случаи, когда семьи – фиктивные, когда "супругами" могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники". Общественные организации требуют извинений от Кулебы за дискриминацию ЛГБТ-сообщества.