Як поодинці, так і в комбінації, вітаміни найчастіше використовуються як харчові добавки, а не лікарські засоби, тому продаються без рецепта. У полівітамінних комплексах зазвичай міститься від 50 до 150% рекомендованої дози вітамінів.

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Які вітаміни можуть бути небезпечними

Вітамін А, попри багато корисних властивостей, має тератогенний ефект. Це означає, що він здатний викликати різні вади розвитку у плода. Особливо небезпечний прийом вітаміну А у дозі, що перевищує 10 000 МО, у перші 60 днів з моменту зачаття. У цей час активно працюють гени, відповідальні за правильну закладку органів дитини. Саме на ці гени і впливає ретиноєва кислота – речовина, що утворюється в організмі з вітаміну А.

Звичайно, така велика доза не міститься в жодному мультивітамінному комплексі. Однак не варто забувати про те, що вітамін А зустрічається не тільки в харчових добавках, а й у багатьох продуктах, наприклад, у печінці. Одночасне вживання багатої вітаміном А їжі та прийом мультивітамінних комплексів значно підвищує ризик розвитку вроджених аномалій у плода під час вагітності.

Вітамін Е. Попри те, що рекомендована доза вітаміну Е становить 15 мг на день, у деяких харчових добавках його вміст у багато разів вищий – 100 – 1000 мг. Крім цього, він зустрічається у великій кількості продуктів – у шпинаті, авокадо, рослинних оліях та горіхах.

Токсичність цього вітаміну зазвичай проявляється при тривалому щоденному прийомі високих доз – понад 1000 мг на добу. Найчастіше гіпервітаміноз виявляється у підвищеному ризику кровотеч, що може бути особливо небезпечним у період вагітності. У деяких дослідженнях навіть повідомляється про взаємозв'язок між високим рівнем вітаміну Е в крові та випадки крововиливу в головний мозок.

Чи потрібно вагітним приймати вітаміни

Отримати всі необхідні вітаміни і мінерали можна з їжі, тому важлива правильно підібрана дієта з різноманітністю продуктів. У більшості випадків про користь мультивітамінних комплексів кричать їх виробники, а вчені, навпаки, намагаються розвіювати міфи, пов'язані з їх прийомом.

І все ж таки під час вагітності точно не варто відмовлятися від препаратів фолієвої кислоти (вітаміну В9) – вони значно знижують ризик дефектів нервової трубки у дитини. Крім цього, вітамін D у дозі 400 – 600 МО також корисний для здоров'я вагітної жінки та безпечний для дитини. Щодо прийому інших вітамінів та мікроелементів найкраще проконсультуватися з фахівцем.