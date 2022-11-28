Перші ознаки захворювання з'являються приблизно у 80% людей віком 55 років і старше. У жінок у менопаузі ризик розвитку артрозу колінного суглоба підвищується. Захворювання вражає різні частини тіла, але найчастіше коліна, хребет, лікті, плечі та стегна.

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БАДи не допоможуть

Використовувати БАДи для лікування артрозу не рекомендується. На цей час немає досліджень, які б довели ефективність харчових добавок при цьому захворюванні.

Найчастіше рекомендують хондропротектори. Вони нібито зупиняють руйнування хряща у суглобі. Але експерти вважають, що відновити хрящову тканину хондропротектори не можуть.

До того ж будь-який БАД може завдати шкоди організму. Харчові добавки здатні посилити або послабити дію інших ліків, призвести до побічних реакцій, наприклад, алергії, проблем з печінкою, нирками та серцем.

Як лікувати артроз

Ліки, які здатні вилікувати артроз, поки що не винайшли. Але є способи, які допоможуть полегшити біль у суглобі: