Перші ознаки захворювання з'являються приблизно у 80% людей віком 55 років і старше. У жінок у менопаузі ризик розвитку артрозу колінного суглоба підвищується. Захворювання вражає різні частини тіла, але найчастіше коліна, хребет, лікті, плечі та стегна.
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БАДи не допоможуть
Використовувати БАДи для лікування артрозу не рекомендується. На цей час немає досліджень, які б довели ефективність харчових добавок при цьому захворюванні.
Найчастіше рекомендують хондропротектори. Вони нібито зупиняють руйнування хряща у суглобі. Але експерти вважають, що відновити хрящову тканину хондропротектори не можуть.
До того ж будь-який БАД може завдати шкоди організму. Харчові добавки здатні посилити або послабити дію інших ліків, призвести до побічних реакцій, наприклад, алергії, проблем з печінкою, нирками та серцем.
Як лікувати артроз
Ліки, які здатні вилікувати артроз, поки що не винайшли. Але є способи, які допоможуть полегшити біль у суглобі:
- знеболювальні – анальгетики, нестероїдні протизапальні препарати (НПЗЗ);
- теплі та холодні компреси;
- лікувальна фізкультура;
- збалансоване харчування;
- зниження ваги, якщо є ожиріння чи надмірна маса тіла;
- ортопедичне взуття, устілки, шини чи наколінники, щоб зафіксувати суглоб;
- тростина або ходунки, які допоможуть перерозподілити навантаження;
- внутрішньосуглобові ін'єкції стероїдів або гіалуронової кислоти – застосовувати їх можна лише тоді, коли інші методи лікування не працюють.