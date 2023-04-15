Згодом безперервне натяг може пошкодити волосяні фолікули. Якщо це станеться, волосся не зможе нормально рости.

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Які зачіски натягують волосся

Зачіски, які занадто щільно натягують волосся:

високий тугий хвіст;

афрокосички;

дреди;

нарощене волосся;

бігуді на ніч (занадто часто).

Тракційна алопеція може залишатися непоміченою, тому що зазвичай не викликає дискомфорту, ні болю. По суті, людина з цим видом випадання волосся "ніжно" втрачає його. Зазвичай на це звертають увагу лише тоді, коли стають помітними облисілі ділянки.

Дерматологи рекомендують послаблювати зачіску, якщо вона сильно натягує волосся. Особливо це стосується лінії росту волосся. Також для того, щоб зменшити постійний натяг, потрібно:

робити товстіші кіски та дреди;

носити плетіння трохи не більше двох – трьох місяців;

не використовувати хімічні речовини, коли ви робите зачіску з натягом волосся.

Ідеальний варіант – дати волоссю час відновитися, після того, як ви вирішили змінити зачіску. Наприклад, після афрокосичок можна вибрати природну зачіску на кілька місяців.

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