Згодом безперервне натяг може пошкодити волосяні фолікули. Якщо це станеться, волосся не зможе нормально рости.
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Які зачіски натягують волосся
Зачіски, які занадто щільно натягують волосся:
- високий тугий хвіст;
- афрокосички;
- дреди;
- нарощене волосся;
- бігуді на ніч (занадто часто).
Тракційна алопеція може залишатися непоміченою, тому що зазвичай не викликає дискомфорту, ні болю. По суті, людина з цим видом випадання волосся "ніжно" втрачає його. Зазвичай на це звертають увагу лише тоді, коли стають помітними облисілі ділянки.
Дерматологи рекомендують послаблювати зачіску, якщо вона сильно натягує волосся. Особливо це стосується лінії росту волосся. Також для того, щоб зменшити постійний натяг, потрібно:
- робити товстіші кіски та дреди;
- носити плетіння трохи не більше двох – трьох місяців;
- не використовувати хімічні речовини, коли ви робите зачіску з натягом волосся.
Ідеальний варіант – дати волоссю час відновитися, після того, як ви вирішили змінити зачіску. Наприклад, після афрокосичок можна вибрати природну зачіску на кілька місяців.
Як доглядати за дредами
- Мити дреди варто раз на 2 – 4 дні.
- Не замочуйте дреди повністю, бо їх дуже важко висушити.
- Не тріть і не викручуйте дреди під час миття. Акуратно наносите шампунь у невеликій кількості.
- Залишіть шампунь на волоссі на 1 – 2 хвилини. Тільки в цьому випадку він зможе очистити волосся і видалити з нього жир та бруд.
- Під час ополіскування стисніть дреди, щоб видалити шампунь.
- Після того, як сполоснули дреди, стисніть їх руками, щоб прибрати зайву воду. Потім використовуйте рушник з мікрофібри, щоб повністю висушити шкіру та дреди.
- Ніколи не укладайте мокрі пасма і не наносьте на них засоби, щоб уникнути появи цвілі та неприємного запаху.
- Краще уникати використання воскових засобів на дредах, оскільки це може призвести до їх розкручування.
- Використовуйте зволожуючий спрей за потреби, щоб волосся залишалося блискучим і гладеньким, оскільки воно може втрачати вологу.