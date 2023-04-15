Впоследствии непрерывное натяжение может повредить волосяные фолликулы. Если это произойдет, волосы не смогут нормально расти.

Также на тему Насколько эффективен микротоковый массажер

Какие прически натягивают волосы

Прически, которые слишком плотно натягивают волосы:

высокий тугой хвост;

афрокосички;

дреды;

наращенные волосы;

бигуди на ночь (слишком часто).

Тракционная алопеция может оставаться незамеченной, так как обычно не вызывает ни дискомфорта, ни боли. По сути, человек с этим видом выпадения волос "нежно" теряет его. Обычно на это обращают внимание только тогда, когда становятся заметными облысевшие участки.

Дерматологи рекомендуют ослаблять прическу, если она сильно натягивает волосы. Особенно это касается линии роста волос. Также для того, чтобы уменьшить постоянное натяжение, нужно:

делать более толстые косички и дреды;

носить плетение чуть менее двух – трех месяцев;

не использовать химические вещества, когда вы делаете прическу с натяжением волос.

Идеальный вариант – дать волосам время восстановиться, после того как вы решили сменить прическу. К примеру, после афрокосичек можно выбрать естественную прическу на несколько месяцев.

Как ухаживать за дредами