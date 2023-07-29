Немає даних, що сон взагалі може бути шкідливим. Буває так, що дуже хочеться прилягти вдень. Іноді така перерва бадьорить, а може, навпаки, додати розбитості. Розбираємось, як дрімати в обід із користю для здоров'я.

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Кому точно корисно спати вдень

Новонароджені в нормі сплять від 14 до 17 години на добу. У міру дорослішання кількість сну за день зменшується: дітям достатньо спати 10 – 13 годин, підліткам – 8–10 годин, а дорослим – 7 – 9 годин. Діти потребують денного сну до 5 років, потім лягати спати вдень можна за бажанням.

Сон вдень може бути корисним якщо збігається зі способом життя та особистими циклами людини. Денний сон допомагає розслабитися, покращує настрій та пам'ять, знижує стомлюваність. Крім того, денний сон може сприяти зниженню артеріального тиску та зменшувати імпульсивність вчинків.

Денний сон буває кількох видів :

відновлювальний – якщо ви погано спали вночі або працювали у нічну зміну;

профілактичний – якщо попереду нічна вечірка;

для задоволення – коли хочеться відпочити і розслабитися, а ви дуже любите спати;

лікувальний – допомагає відновитися швидше під час хвороби.

Скільки можна спати вдень

Денний сон краще обмежити до 15 – 30 хвилин. У цьому допоможе будильник. Якщо спати довше, може виникнути інерція сну. Це період переходу від сну до неспання, під час якого погіршується координація та може виникнути дезорієнтація у просторі. Найчастіше інерція сну з'являється, якщо прокинутися під час REM-фази (стадія сну, коли щось сниться). Коли ми прокидаємося в REM-фазі, вміст мелатоніну в нашому організмі залишається високим, звідси й побічні ефекти.

Але тривалість денного сну може бути збільшена без погіршення самопочуття, якщо ви, наприклад, дуже втомилися. Вчені продовжують досліджувати денний сон, щоб встановити оптимальну тривалість.

Лягати краще до 15 години, щоб не було проблем із пробудженням. Заснути швидше вийде у темній та тихій прохолодній кімнаті на зручному матраці. Але якщо ви подрімали вдень, можуть виникнути труднощі із засинанням уночі. Якщо ви погано спите ночами, вдень краще утриматися від сну.