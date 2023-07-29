Нет данных, что сон вообще может быть вреден. Бывает так, что очень хочется прилечь днем. Иногда такой перерыв бодрит, а может, наоборот, добавить разбитость. Разбираемся, как дремать в обед с пользой для здоровья.

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Кому точно полезно спать днем

Новорожденные в норме спят от 14 до 17 часов в сутки. По мере взросления количество сна в день уменьшается: детям достаточно спать 10 – 13 часов, подросткам – 8–10 часов, а взрослым – 7 – 9 часов. Дети нуждаются в дневном сне до 5 лет, затем ложиться спать днем можно по желанию.

Сон днем может быть полезен, если совпадает с образом жизни и личными циклами человека. Дневной сон помогает расслабиться, улучшает настроение и память, снижает утомляемость. Кроме того, дневной сон может способствовать снижению АД и уменьшать импульсивность поступков.

Дневной сон бывает нескольких видов:

восстановительный – если вы плохо спали ночью или работали в ночную смену;

профилактический – если впереди ночная вечеринка;

для удовольствия – когда хочется отдохнуть и расслабиться, а вы очень любите спать;

лечебный – помогает восстановиться скорее во время болезни.

Сколько можно спать днем

Дневной сон лучше ограничить до 15 – 30 минут. В этом поможет будильник. Если спать подольше, может возникнуть инерция сна. Это период перехода от сна к бодрствованию, во время которого ухудшается координация и может возникнуть дезориентация в пространстве. Чаще инерция сна появляется, если проснуться во время REM-фазы (стадия сна, когда что-то снится). Когда мы просыпаемся в REM-фазе, содержание мелатонина в нашем организме остается высоким, отсюда и побочные эффекты.

Но продолжительность дневного сна может быть увеличена без ухудшения самочувствия, если вы, например, очень устали. Ученые продолжают исследовать дневной сон, чтобы установить оптимальную продолжительность.

Ложиться лучше до 15 часов, чтобы не было проблем с пробуждением. Уснуть скорее выйдет в темной и тихой прохладной комнате на удобном матрасе. Но если вы подремали днем, могут возникнуть затруднения с засыпанием ночью. Если вы плохо спите по ночам, днем лучше воздержаться от сна.