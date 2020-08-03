Тисячі досліджень не дають однозначної відповіді. Наука достовірно знає тільки про те, чи впливає на біль напрямок вітру.

Багато людей скаржаться, що при поганій погоді у них посилюється біль в суглобах. Деякі пацієнти з артритом заявляють, що за інтенсивністю можуть передбачати зміну погоди, пише Cleveland clinic.

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Але подібна інформація зазвичай розрізнена, окремі невеликі дослідження й описи клінічних випадків не можуть твердо довести, що такий біль пов'язаний з погодою.

Як проходило дослідження

Учені з Манчестерського університету провели метааналіз, щоб уточнити, наскільки правдиві заяви про чутливість суглобів до погоди. Вони звели й проаналізували дані приблизно 4 тисячі публікацій.

Виявилося, що про кореляцію між погодою і хронічним болем зазначають 63% досліджень. На перший погляд це виглядає переконливо, але конкретні дані досліджень суттєво різнилися, були "точковими". Наприклад, деякі з них виявляли зв'язок тільки між одним аспектом погоди (скажімо, температурою) і тільки одним видом болю (наприклад, при остеоартриті).

Вплив погоди не підтвердили

Найбільшою знахідкою метааналізу стало те, що напрямок вітру ніяк не впливає на біль. Інші дані виявилися недостатньо якісними, щоб зробити висновки.

У висновках дослідження вчені констатували, що поки неможливо знайти точну відповідь на питання про вплив погоди на біль. Автори пишуть, що розгадати цю загадку допоможуть тільки великі якісні дослідження.