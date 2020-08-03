Тысячи исследований не дают однозначного ответа. Наука достоверно знает только о том, влияет ли на боль направление ветра.

Многие люди жалуются, что при плохой погоде у них усиливается боль в суставах. Некоторые пациенты с артритом заявляют, что по интенсивности могут предусматривать изменение погоды, пишет Cleveland clinic.

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Но подобная информация обычно разрознена, отдельные небольшие исследования и описания клинических случаев не могут твердо доказать, что такая боль связана с погодой.

Как проходило исследование

Ученые из Манчестерского университета провели метаанализ, чтобы уточнить, насколько правдивы заявления о чувствительности суставов к погоде. Они построили и проанализировали данные примерно 4 тысяч публикаций.

Оказалось, что про корреляцию между погодой и хронической болью отмечают 63% исследований. На первый взгляд это выглядит убедительно, но конкретные данные исследований существенно различались, были "точечными". Например, некоторые из них обнаруживали связь только между одним аспектом погоды (скажем, температурой) и только одним видом боли (например, при остеоартрите).

Влияние погоды не подтвердили

Крупнейшей находкой метаанализа стало то, что направление ветра никак не влияет на боль. Другие данные оказались недостаточно качественными, чтобы сделать выводы.

В выводах исследования ученые констатировали, что пока невозможно найти точный ответ на вопрос о влияние погоды на боль. Авторы пишут, что разгадать эту загадку помогут только большие качественные исследования.