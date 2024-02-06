Ми кип'ятимо воду для того, щоб знищити в ній небезпечні мікроорганізми – переважно віруси та бактерії. У результаті кип'ячена вода стає безпечною з мікробіологічної точки зору, і ми нею не отруїмося.

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Тепер уявіть: ми заливаємо безпечним окропом пакетик чаю, але нещастя – напій занадто гарячий і хочеться розбавити його чимось холодним. Чим?

Вода з-під крана

Водопровідна вода, яка подається в наші будинки, проходить багато ступенів очищення – небезпечних мікроорганізмів у ній не має бути. Попри це, ми не рекомендуємо її пити у сирому вигляді або використовувати для розведення, адже старі та іржаві труби в будинку можуть зіпсувати її якість. Можливо, нічого страшного при змішуванні кип'яченої та водопровідної води не станеться, але краще не ризикувати.

Фільтрована вода

Мабуть, так – пити фільтровану воду загалом безпечно. Щоправда, треба враховувати, що жоден фільтр не очищає воду від усіх видів забруднень.

Вода з колодязя

Розбавляти нею кип'ячену воду можна тільки в тому випадку, якщо ви повністю впевнені у безпечності своїй криниці. На відміну від водопровідної води, чию якість контролюють органи санітарно-епідеміологічного нагляду, за колодязною водою доведеться стежити самому. Для цього необхідно мінімум раз на рік проводити аналіз її хімічного та мікробіологічного складу.

Вода з озера, річки або іншої водойми.

Напевно, ви й самі здогадуєтеся, що це найекстремальніший спосіб охолодити чай або просто розбавити кип'ячену воду. У воді з водойм можуть містити патогенні бактерії, навіть якщо вона виглядає чистою. Найбільш небезпечна вода зі стоячих водойм — озер, ставків, водосховищ. У річках і струмках вода чистіша, але і її ми вживати не радимо.

Змішування води з водойм із кип'яченою, безсумнівно, призведе до зниження концентрації небезпечних мікроорганізмів, проте їх все одно буде достатньо для того, щоб викликати отруєння чи інше захворювання.

Питна вода з пляшок

Без побоювань можна розводити кип'ячену воду пляшковою. Вона точно добре очищена та придатна для пиття. У такій воді є лише один мінус – її упаковка. Для виробництва пластикової пляшки необхідно витратити більше води, ніж у ній може бути.