Небезпека плісняви

Деякі види плісняви ​​виробляють токсичні речовини, які називаються мікотоксинами. Якщо з'їсти продукти з ними, то можуть початися проблеми з диханням, запаморочення та нудота.

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За таких симптомів потрібно викликати швидку. Хоч таке буває і не через всі види цвілі, але на вигляд їх важко розрізнити, тому краще перестрахуватися.

Сири з пліснявою або блакитні сири, такі як горгонзолу та брі, можна їсти, тому що для їхнього виготовлення використовують спеціальні види цвілі роду Пеніцилл, які не є небезпечними для людини.

Нехай іноді й хочеться просто відрізати цвілий шматок від хліба чи помідора, робити так не можна. У продуктах з високою вологістю пліснява швидко поширюється і заражає їх повністю, навіть якщо не видно.

Які продукти не можна їсти з пліснявою

Ось список продуктів, які потрібно викидати, як тільки на них з'явилася пліснява:

м'які овочі та фрукти, такі як огірки, помідори та персики;

м'ясо;

йогурт і сметана;

джеми та желе;

крупи;

м'які сири;

хліб та випічка;

бобові та горіхи.

Коли пліснява безпечна

Не всі продукти з пліснявою потрібно викидати – у твердої їжі достатньо відрізати близько двох сантиметрів навколо плісняви. Це такі продукти, як: