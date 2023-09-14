Однією із улюблених спецій багатьох із нас – є паприка. Додаючи паприку у свої страви, ми не просто насолоджуємось її смаком, а й отримуємо багатий вміст вітамінів. Ця спеція дійсно дуже корисна для організму і здатна омолодити його. А якщо ви не звикли додавати паприку до своїх справ, розповідаємо, чому вам варто зробити це вже сьогодні.

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Паприка для здоров'я та молодості

Узагалі початково паприку, як і більшість спецій, що були до нас завезені з Південної Америки, використовували не лише в кулінарії, а й у медицині.

Річ у тому, що висушений стручковий перець слабопекучих сортів зберігає всі вітаміни та органічні речовини. Їхня концентрація у сухому овочі значно вища, достатньо однієї щіпки паприки, щоб отримати користь двох перців.

У паприці досить велика кількість вітамінів А, групи В, Е, РР. А вміст вітаміну С перевищує у декілька разів цитрусові. Вже цього достатньо, щоб оцінити, наскільки корисна паприка. Окрім того, спеція багата на органічні кислоти, мінерали та інші мікроелементами, які корисні для нашого організму.

Користь паприки для здоров'я: