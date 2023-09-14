Одной из любимых специй многих из нас является паприка. Добавляя паприку в свои блюда, мы не просто наслаждаемся ее вкусом, но и получаем богатое содержание витаминов. Эта специя действительно очень полезна для организма и способна омолодить его. А если вы не привыкли добавлять паприку в свои дела, рассказываем, почему вам стоит сделать это уже сегодня.

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Паприка для здоровья и молодости

Вообще первоначально паприку, как и большинство специй, которые были до нас завезены из Южной Америки, использовали не только в кулинарии, но и в медицине.

Дело в том, что высушенный стручковый перец слабопекущих сортов сохраняет все витамины и органические вещества. Их концентрация в сухом овоще значительно выше, достаточно одной щепки паприки, чтобы получить пользу двух перцев.

В паприце достаточно большое количество витаминов А, группы В, Е, РР. Содержание же витамина С превышает в несколько раз цитрусовые. Уже этого достаточно, чтобы оценить, насколько полезна паприка. Кроме того, специя богата органическими кислотами, минералами и другими микроэлементами, которые полезны для нашего организма.

Польза паприки для здоровья: