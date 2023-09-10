Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк рассказала о невероятной пользе баклажанов.
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Нормализация работы ЖКТ
По словам медика, польза и ценность баклажанов в клетчатке, которая прекрасно справляется с задачей нормализации работы желудочно-кишечного тракта, предотвращает запоры.
Кроме того, баклажан богат витаминами В6, С и калием, которые важны для укрепления иммунной и нервной систем, для поддержания здоровья кожи.
Калий, как известно, помогает выводить из организма натрий, способствуя тем самым нормализации кровяного давления.
Баклажаны содержат антиоксиданты
Врач также пояснила, что вещества, входящие в состав баклажанов, эффективно способствуют снижению уровня сахара в крови и плохому холестерину, что является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.
Более того, в баклажане есть ценные антиоксиданты. флавноиды, снижающие риск онкологических патологий желудка, молочной железы, прямой кишки.