Навколо правильного харчування існує безліч міфів. Один з них про те, що є кращий час для певних продуктів, наприклад що пізній вечір не підходить для поїдання фруктів.

Їжа за кілька годин до укладання в ліжко може порушити цикли сну в людини. Однак, якщо ви їсте на ніч фрукти, вони з меншою ймовірністю завадять виспатися в порівнянні з іншими продуктами.

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Національний фонд сну США рекомендує уникати продуктів з кофеїном і цукром безпосередньо перед сном, бо це може привести до швидкого підвищення рівня енергії. А ось свіжі фрукти – хороший варіант. Деякі з них навіть можуть допомогти вам краще спати.

Які фрукти краще їсти перед сном

Банан перед сном може запобігти спазми ніг в нічний час, тому що містить калій. Поліпшити сон у літніх людей можуть і фрукти з високим вмістом магнію – абрикоси, банани або фініки.

У деяких сортах червоного винограду високий рівень мелатоніну (гормону, який допомагає регулювати добовий ритм і сприяє здоровому сну), в той час, як в інших його практично немає – клімат і умови вирощування впливають на вміст поживних речовин в будь-якому продукті.

Деякі дослідження показали, що ківі може поліпшити сон. В ході дослідження люди, які з'їли два ківі за годину до сну, виявили, що вони засипали швидше, спали більше і сон був кращої якості.

Точно не відомо, чому ківі надають такий ефект, але дослідники вважають, що це може бути пов'язано з їх антиоксидантними властивостями, здатністю підвищувати рівень фолієвої кислоти й високою концентрацією серотоніну.

Кілька досліджень показали, що вишневий сік може допомогти гарненько виспатися. В одному дослідженні з невеликою вибіркою було виявлено, що люди, які випивали дві порції терпкого вишневого соку в день, спали довше і на ранок відчували себе краще.