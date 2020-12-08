Вокруг правильного питания существует множество мифов. Один из них о том, что существует лучшее время для определенных продуктов, например что поздний вечер не подходит для поедания фруктов.

Еда за несколько часов до укладывания в постель может нарушить циклы сна человека. Однако, если вы едите на ночь фрукты, они с меньшей вероятностью помешают выспаться по сравнению с другими продуктами.

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Национальный фонд сна США рекомендует избегать продуктов с кофеином и сахаром непосредственно перед сном, так как это может привести к быстрому повышению уровня энергии. А вот свежие фрукты – хороший вариант. Некоторые из них даже могут помочь вам лучше спать.

Какие фрукты лучше есть перед сном

Банан перед сном может предотвратить спазмы ног в ночное время, так как содержит калий. Улучшить сон у пожилых людей могут и фрукты с высоким содержанием магния – абрикосы, бананы или финики.

В некоторых сортах красного винограда высокий уровень мелатонина (гормона, который помогает регулировать суточный ритм и способствует здоровому сну), в то время, как в других его практически нет – климат и условия выращивания влияют на содержание питательных веществ в любом продукте.

Некоторые исследования показали, что киви может улучшить сон. В ходе исследования люди, которые съели два киви за час до сна, обнаружили, что они засыпали быстрее, спали дольше и сон был лучшего качества.

Точно не известно, почему киви оказывают такой эффект, но исследователи считают, что это может быть связано с их антиоксидантными свойствами, способностью повышать уровень фолиевой кислоты и высокой концентрацией серотонина.

Несколько исследований показали, что вишневый сок может помочь хорошенько выспаться. В одном исследовании с небольшой выборкой было обнаружено, что люди, которые выпивали две порции вяжущего вишневого сока в день, спали дольше и на утро чувствовали себя лучше.