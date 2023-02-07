У магазинах продається мед, який перед упаковкою та появою на прилавках по-особливому обробляється. Він проходить різні етапи обробки.

Також на тему: Додавання молока до кави: наскільки це корисно

Як очищають мед

Фільтрація – потрібна, щоб видалити з меду рослинні залишки, частинки бджіл та воску, а також великі кристали цукру.

Опромінення – застосовується, щоб знищити спори грибів та бактерії. Найчастіше такий етап застосовують для стерилізації медичного меду, який використовуватимуть для лікування.

Нагрівання – допомагає позбутися зайвої вологи, запобігти бродінню і псуванню продукту, а також зберегти однорідність структури.

Кожен етап обробки зменшує початкові корисні властивості меду, але робить його безпечнішим. Уся користь меду нікуди не зникає.

Як впливає нагрівання на властивості меду

Дослідження показало, як високі температури та час їхнього впливу впливають на мед. Для експерименту відібрали три марки натурального меду та один штучний аналог. Зразки підігрівали до різних температур протягом п'яти місяців.

Результат показав, що при 40 градусах за Цельсієм склад всіх зразків залишається незмінним і зберігає корисні властивості протягом одного місяця. Нагрівання та зберігання при 60 градусах за Цельсієм впливає на склад через 48 годин. Після обробки та зберігання при 80 градусах за Цельсієм характеристики не змінювалися шість годин, а на другу добу мед повністю карамелізувався.

Дослідження проводилося лише на чотирьох зразках. Тому результати не можна розповсюджувати на весь мед.

Шкідлива сполука

Також у меді є речовина гідроксиметилфурфураль (ГМФ). Сполуки, які з'являються в результаті розкладання цукрів. Висока концентрація ГМФ свідчить про те, що мед старий, піддавався нагріванню або фальсифікований.

Однак ця речовина присутня не тільки в меді, але ще в цукрі, фруктових соках, хлібі, молочних продуктах та пластівцях для сніданку. Одне дослідження показало, що висока контрація ГМФ повністю виводиться з організму з сечею протягом 48 годин і ніяк не шкодить здоров'ю.