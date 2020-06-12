Експерти пропонують вакцину проти поліомієліту, як тимчасовий захист від COVID-19
Деякі експерти звернули увагу на вакцину проти поліомієліту. Вони вважають, що вона може надати тимчасовий захист від коронавірусу.
Є багато доказів того, що деякі сучасні вакцини захищають дітей від широкого кола інфекцій, і їх варто спробувати проти нового коронавірусу, про це йдеться у журналі Science.
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Пероральна вакцина проти поліомієліту є безпечною, дешевою та доступною. Оскільки вона містить ослаблену версію вірусу поліомієліту, то викликає сильну та тривалу імунну відповідь.
Експерти із FDA та Інституту вірусології людини в Мериленді вважають, що є сенс перевірити вакцину поліомієліту, як тимчасовий захист від коронавірусу.
Чому саме вакцина проти поліомієліту?
Науковці звернули увагу на вакцину проти поліомієліту не просто так. Річ у тім, що і поліовірус, і коронавірус є РНК-вірусами. І цілком ймовірно, що вони можуть викликати схожу імунну відповідь.
Ми пропонуємо використовувати пероральну вакцину проти поліовірусу для поліпшення або запобігання COVID-19. І поліовірус, і коронавірус є вірусами РНК з позитивним ланцюгом. Отже, цілком ймовірно, що вони можуть викликати й впливати на загальні механізми вродженого імунітету,
– йдеться в повідомленні.
Відтак, фахівці вважають, що вакцина проти поліомієліту "може забезпечити тимчасовий захист від коронавірусної хвороби".