Деякі експерти звернули увагу на вакцину проти поліомієліту. Вони вважають, що вона може надати тимчасовий захист від коронавірусу.

Є багато доказів того, що деякі сучасні вакцини захищають дітей від широкого кола інфекцій, і їх варто спробувати проти нового коронавірусу, про це йдеться у журналі Science.

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Пероральна вакцина проти поліомієліту є безпечною, дешевою та доступною. Оскільки вона містить ослаблену версію вірусу поліомієліту, то викликає сильну та тривалу імунну відповідь.

Експерти із FDA та Інституту вірусології людини в Мериленді вважають, що є сенс перевірити вакцину поліомієліту, як тимчасовий захист від коронавірусу.

Поліомієліт – що це? Це гостре інфекційне невиліковне захворювання. Воно передається від людини до людини через фекалії та слину, але найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду.

Попри те, що поліомієліт неможливо вилікувати, від нього можна захиститися за допомогою щеплення.

Чому саме вакцина проти поліомієліту?

Науковці звернули увагу на вакцину проти поліомієліту не просто так. Річ у тім, що і поліовірус, і коронавірус є РНК-вірусами. І цілком ймовірно, що вони можуть викликати схожу імунну відповідь.

Ми пропонуємо використовувати пероральну вакцину проти поліовірусу для поліпшення або запобігання COVID-19. І поліовірус, і коронавірус є вірусами РНК з позитивним ланцюгом. Отже, цілком ймовірно, що вони можуть викликати й впливати на загальні механізми вродженого імунітету,

– йдеться в повідомленні.

Відтак, фахівці вважають, що вакцина проти поліомієліту "може забезпечити тимчасовий захист від коронавірусної хвороби".