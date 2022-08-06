Чому виникає біль у горлі
Фарингіт це медичний термін, яким називають хворе горло. При цьому біль у горлі найбільше відчувається при ковтанні.
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Найчастіше фарингіт з'являється на тлі вірусної інфекції, такої як грип чи застуда. Цей вид фарингіту проходить сам протягом тижня , тому лікувати його не потрібно. Рідше фарингіт утворюється з інших причин. Наприклад, через бактеріальну інфекцію, яку потрібно лікувати антибіотиками.
Також біль у горлі викликають речовини, які подразнення горло – сигаретний дим, алергія або кислота, яка зі шлунка потрапляє у стравохід при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі.
Морозиво може бути корисним при болі у горлі
Якщо не було контакту з людьми, які хворіють на ангіну, фарингіт та інші інфекції дихальних шляхів, людина не курить і часто миє руки для профілактики інфекції, то морозиво швидше за все не викличе запалення в горлі. Деяким людям морозиво та холодні напої навпаки допомагають при болю у горлі. І лікарі навіть рекомендують розсмоктувати шматочки льоду або їсти фруктове морозиво, щоб полегшити біль.
Інші способи полегшити біль у горлі
- пити теплі напої та багато рідини;
- полоскати горло солоною водою;
- додавати в чай мед дорослим та дітям від одного року;
- пити безрецептурні знеболювальні – ібупрофен або парацетамол;
- включати зволожувач повітря.