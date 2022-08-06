Почему возникает боль в горле

Фарингит – это медицинский термин, которым называют больное горло. При этом боль в горле больше ощущается при глотании.

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Чаще фарингит появляется на фоне вирусной инфекции, такой как грипп или простуда. Этот вид фарингита проходит сам в течение недели, поэтому лечить его не нужно. Реже фарингит появляется по другим причинам. Например, из-за бактериальной инфекции, которую нужно лечить антибиотиками.

Также боль в горле вызывают вещества, которые раздражают горло – сигаретный дым, аллергия или кислота, которая из желудка попадает в пищевод при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Мороженое может быть полезным при боли в горле

Если не было контакта с людьми, страдающими ангиной, фарингитом и другими инфекциями дыхательных путей, человек не курит и часто моет руки для профилактики инфекции, то мороженое скорее всего не вызовет воспаления в горле. Некоторым людям мороженое и холодные напитки помогают при боли в горле. И врачи даже рекомендуют рассасывать кусочки льда или есть фруктовое мороженое, чтобы облегчить боль.

Другие способы облегчить боль в горле