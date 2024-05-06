Гарбузове насіння вважається суперфудом, який останнім часом набув популярності завдяки своїм численним корисним властивостям.

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Користь гарбузового насіння

У насінні багато вітамінів, мінералів та корисних жирів. Гарбузове насіння містить складні вуглеводи з низьким глікемічним індексом. Це означає, що воно забезпечує плавне підняття та спад рівня глюкози.

Насіння гарбуза – хороше джерело високоякісних білків та харчових волокон, допомагає підтримувати здоров'я кишківника, сприяє повільному перетравленню та засвоєнню вуглеводів. Крім того, гарбузове насіння містить ліноленову кислоту, яка знижує резистентність, тобто стійкість клітин до інсуліну у людей з переддіабетом або цукровим діабетом другого типу.

Гарбузове насіння багате на магній, який допомагає контролювати рівень інсуліну, а також знижує ризик розвитку ускладнень хвороб крові. Це пов'язано з захистом клітин в крові від ушкодження, профілактикою хвороб серця та ретинопатії – ушкодження кровоносних судин, що несуть кров до сітківки ока.

Підкреслимо, що гарбузове насіння не може замінити лікарську терапію діабету. Також насіння, хоч і рідко, може викликати алергію, яка проявляється кропив'янкою, блюванням та почуттям важкості у грудях.