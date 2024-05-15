Як відбувається лазерна епіляція

Лазерний промінь діє на пігмент меланін, у волоссі та сильно його нагріває. Оскільки меланін зосереджений у стрижні волосся та волосяному фолікулі, він заразом розігріває і їх. Температури вистачає, щоб пошкодити стрижень та кровоносні судини, які живлять фолікул. Результати будуть помітні за кілька днів чи тижнів.

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Лазерна епіляція більш ефективна, якщо у людини бліда шкіра та темне волосся. Найчастіше це не боляче, але є дискомфорт. Коли лазер нагріває волоски, вони торкаються навколишньої шкіри, тому юдина відчуває легке печіння та поколювання. Тому перед епіляцією часто наносять знеболювальний крем або спрей, який охолоджує.

Іноді при лазерній епіляції деякі люди відчувають біль, адже всі мають різний больовий поріг, і це нормально. Тому якщо під час процедури з'явилися болючі відчуття, потрібно сказати про це лікарю і не терпіти. З кожною наступною процедурою неприємних відчуттів буде все менше, оскільки знижується кількість волосків, що нагріваються.

Чи надовго вистачає ефекту

Лазерна епіляція прибирає волосся на кілька років, але такий ефект виникає не відразу. Лазер руйнує лише ті волоски, яких виступають над шкірою на стадії активного росту. Але є фолікули у сплячому стані. Розібравшись з активними волосками, доведеться почекати, поки відростуть решта, щоб зруйнувати і їх.

Скільки сеансів знадобиться, залежить від індивідуальних особливостей, кольору шкіри та волосся. Зазвичай потрібно від 4 до 6 процедур. На ділянках повільного росту волосся, наприклад спині, процедуру треба проводити кожні 12 – 16 тижнів.

Які побічні ефекти лазерної епіляції

Основні побічні ефекти зберігаються до трьох днів. Рідкісні побічні ефекти – утворення пухирців, герпес, рубці, освітлення або потемніння шкіри. Але немає жодних доказів, що лазерна епіляція спричиняє рак шкіри. Також існує хибна думка про те, що епіляція лазером призводить до варикозного розширення вен. Навпаки, лазерна терапія – один із методів його лікування.

Щоб виключити побічні ефекти, потрібно вибрати грамотного лікаря і дотримуватися порад дерматолога.

Кому не можна робити лазерну епіляцію

Є окремі протипоказання до цього методу:

Абсолютні протипоказання:

Хронічні дерматози – атопічний дерматит, псоріаз.

Доброякісні та злоякісні новоутворення шкіри.

Аутоімунні процеси – ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак.

Цукровий діабет у стадії декомпенсації.

Гострі та хронічні інфекції – герпес, ВІЛ, СНІД.

Порушення гормональної функції печінки, надниркових залоз та яєчників.

Вітиліго в анамнезі.

Проведення хіміо- та радіотерапевтичного лікування.

Відносні протипоказання:

Грибкові захворювання шкіри.

Загострення хронічних дерматитів.

Множинні родимі плями.

Темний відтінок або сильна засмага.

Варикоз вен та венозна недостатність.

Період вагітності та годування груддю.

Рубцеві деформації.

Пошкодження шкіри.

Вік до 18 років – потрібен дозвіл батьків.

Період вагітності та годування груддю.

Приймання препаратів, які викликають світлочутливість.

Якщо ігнорувати протипоказання при лазерній епіляції, пацієнт може зіткнутися з небажаними побічними ефектами, такими як опіки, набряклість, алергічні реакції, гіперпігментація, запалення волосяного фолікула.

Як підготуватися до лазерної епіляції

Перш ніж зважитися на процедуру, треба з'ясувати, чи має клініка ліцензію та реєстраційні посвідчення на лазер. Важливо переконатись у кваліфікації лікаря, попросити документи про медичну освіту, переглянути портфоліо та відгуки клієнтів.

Правила, які треба врахувати перед тим, як вирушити на процедуру:

Уникати прямих сонячних променів та не використовувати солярій. Наносити крем SPF 30. Тобто літо – не найкращий час для епіляції. Не вищипувати волоски. Це може розірвати їхній зв'язок з фолікулами. Не знебарвлювати волосся у зоні епіляції. Чим менше у волоссі меланіну, тим нижче буде ефект епіляції. Голити волосся за день до процедури.

Що робити після лазерної епіляції

У першу добу не треба приймати гарячий душ та ванну, ходити до сауни чи спортзалу. Протягом 2 – 6 тижнів потрібно намагатися, щоб ультрафіолет не потрапив на зони епіляції. Тому що шкіра пошкоджена і тому на ній можуть з'явитися пігментні плями. Якщо уникнути перебування під сонцем неможливо, користуватися кремом SPF не менше ніж 30.