Тыквенные семечки считаются суперфудом, который в последнее время приобрел популярность благодаря своим многочисленным полезным свойствам.

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Польза тыквенных семечек

В семечках много витаминов, минералов и полезных жиров. Тыквенные семечки содержат сложные углеводы с низким гликемическим индексом. Это означает, что они обеспечивают плавное поднятие и спад уровня глюкозы.

Семена тыквы – хороший источник высококачественных белков и пищевых волокон, помогает поддерживать здоровье кишечника, способствует медленному перевариванию и усвоению углеводов. Кроме того, тыквенные семечки содержат линоленовую кислоту, которая снижает резистентность, то есть устойчивость клеток к инсулину у людей с преддиабетом или сахарным диабетом второго типа.

Тыквенные семечки богаты магнием, который помогает контролировать уровень инсулина, а также снижает риск развития осложнений болезней крови. Это связано с защитой клеток в крови от повреждения, профилактикой болезней сердца и ретинопатии – повреждения кровеносных сосудов, несущих кровь к сетчатке глаза.

Подчеркнем, что тыквенные семечки не могут заменить лекарственную терапию диабета. Также семена, хоть и редко, могут вызвать аллергию, которая проявляется крапивницей, рвотой и чувством тяжести в груди.