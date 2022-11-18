Атопічний дерматит можна перерости
Оскільки шкірний бар'єр та місцевий імунітет працюють у дитини не з народження, є шанс, що на момент завершення всіх процесів організм впорається з дерматитом сам.
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На сьогодні відомо, що 80% дітей переростають захворювання до підліткового чи дорослого віку. Але що більше виражені симптоми, тим вищий ризик, що дерматит буде протягом життя. Тому важливо допомогти шкірі сформуватись правильно.
Як доглядати за шкірою з атопічним дерматитом
Головне завдання – відновити захисну функцію шкіри, щоб організм згодом міг справлятися сам. Для цього потрібно слідувати рекомендаціям лікаря і не нехтувати домашнім доглядом:
- щодня зволожувати шкіру;
- уникати високих температур (краще теплий душ, аніж гаряча ванна);
- не чухати шкіру (якщо терпіти нема сили, можна спробувати злегка поплескати або ущипнути сверблячу ділянку);
- уникати агресивних впливів (наприклад, грубих тканин, скрабів, мочалок);
- боротися зі стресом.
Постійне зволоження шкіри – один із ключових способів домогтися стійкої та тривалої ремісії. І перш ніж скуповувати гормональні мазі та лікувальну косметику, варто спробувати спеціальні зволожуючі засоби – емоленти. Вони допомагають утримувати вологу у шкірі та відновлюють її бар'єрну функцію. Важливо не забувати про догляд, навіть якщо свербіж зменшився і стан покращав. Запорука здорової шкіри – регулярність.