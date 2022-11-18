Атопический дерматит можно перерасти.
Поскольку кожный барьер и местный иммунитет работают у ребенка не с рождения, есть шанс, что к моменту завершения всех процессов организм справится с дерматитом сам.
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На сегодня известно, что 80% детей перерастают заболевания к подростковому или взрослому возрасту. Но чем больше выражены симптомы, тем выше риск, что дерматит будет на протяжении жизни. Поэтому важно помочь коже сформироваться правильно.
Как ухаживать за кожей с атопическим дерматитом
Главная задача – восстановить защитную функцию кожи, чтобы организм впоследствии мог справляться сам. Для этого нужно следовать рекомендациям врача и не пренебрегать домашним уходом:
- ежедневно увлажнять кожу;
- избегать высоких температур (лучше теплый душ, чем горячая ванна);
- не чесать кожу (если терпеть нет силы, можно попробовать слегка похлопать или ущипнуть зудящий участок);
- избегать агрессивных воздействий (например, грубых тканей, скрабов, мочалок);
- бороться со стрессом.
Постоянное увлажнение кожи – один из ключевых способов добиться стойкой и продолжительной ремиссии. И прежде чем скупать гормональные мази и лечебную косметику, следует попробовать специальные увлажняющие средства – эмоленты. Они помогают удерживать влагу в коже и восстанавливают ее барьерную функцию. Важно не забывать об уходе, даже если зуд уменьшился и состояние улучшилось. Залог здоровой кожи – регулярность.