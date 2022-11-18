Атопический дерматит можно перерасти.

Поскольку кожный барьер и местный иммунитет работают у ребенка не с рождения, есть шанс, что к моменту завершения всех процессов организм справится с дерматитом сам.

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На сегодня известно, что 80% детей перерастают заболевания к подростковому или взрослому возрасту. Но чем больше выражены симптомы, тем выше риск, что дерматит будет на протяжении жизни. Поэтому важно помочь коже сформироваться правильно. Как ухаживать за кожей с атопическим дерматитом

Главная задача – восстановить защитную функцию кожи, чтобы организм впоследствии мог справляться сам. Для этого нужно следовать рекомендациям врача и не пренебрегать домашним уходом: