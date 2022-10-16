Что такое ретинол

Одним из средств борьбы с возрастными переменами считается ретинол. Это форма витамина А – жирорастворимого витамина, участвующего в синтезе белков, поддерживающего иммунитет и остроту зрения, регулирующего обмен веществ.

Также на тему: Как правильно бриться: пошаговая инструкция от ученых, которая вас удивит

Полезен витамин А и для кожи: из-за генетических особенностей, заболеваний, влияния окружающей среды и вредных привычек снижается ее барьерная функция, возникают сухость, шелушение, морщины и изломы. Для применения на коже витамин А в чистом виде не подходит, вместо него используют его производное соединение – ретинол.

Он входит в группу ретиноидов наравне:

с ретинилпальмитатом – эфир ретинола: комбинация витамина А, жирных кислот и пальмитиновой кислоты, наиболее стабильная и безопасная, с низкой эффективностью;

с ретинальдегидом – небольшая нестабильная молекула, более активная, чем ретинилпальмитат, не вызывает фоточувствительности;

с ретиноевой кислотой (третиноином) – самая активная форма, в чистом виде отпускается только по рецепту, поскольку считается самой мощной и может повлечь за собой сухость, покраснение и жжение.

Как ретинол улучшает нашу кожу

В составе косметических средств ретиноиды улучшают тон, текстуру и рельеф кожи, предотвращают преждевременное разрушение коллагена и появление морщин (с возрастом дерма, средний слой кожи, утончается, хуже удерживает влагу и становится менее эластичной).

Также ретинол в форме сыворотки используют для ухода за жирной и комбинированной кожей, склонной к акне. Он нормализует работу сальных желез, сокращает расширенные поры, предотвращает их закупорку и появление угревой сыпи.

Кроме того, ретинол может осветить пигментные пятна, уменьшить воспаление при псориазе и сделать менее заметными растяжки.

Также ретиноиды могут назначать в таблетках для лечения акне, но этот метод имеет множество побочных реакций, поэтому его применяют, когда другие методы не помогли и под строгим наблюдением врачей.