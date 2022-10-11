Но если бриться неправильно, могут появиться неприятные ощущения, раздражение и вросшие волосы. Поэтому американская ассоциация дерматологов подготовила универсальную пошаговую инструкцию.

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Намочите кожу и волосы

Перед началом бритья кожу и волосы нужно намочить. Для лучшего результата брейтесь после теплого душа или ванны. Так вы смоете лишний жир и отмершие клетки кожи, которые могут засорять лезвие и мешать гладкому бритью.

Нанесите крем или гель для бритья

Нанесите крем или гель для бритья и оставьте на две – три минуты. Крем проникнет в волосы и смягчит их.

Брейтесь в правильном направлении

Бриться нужно в направлении роста волос, чтобы избежать раздражения кожи и врастания.

Мойте станок для бритв после каждого движения

После каждого движения лезвие бритвы необходимо промывать, чтобы оно не засорялось, тогда бритье станет комфортным и не будет травмировать кожу. Также Американская ассоциация дерматологов рекомендует менять лезвие после пяти – семи применений. Одноразовую бритву (шок) используйте только один раз.

Не жмите бритвой на кожу

Если бритва затупилась, может возникнуть желание посильнее надавить на кожу. В результате – покраснение, маленькие красные прыщики, а иногда небольшие язвочки. Тупое лезвие не бреет столь эффективно, зато может срезать участок кожи.

Не тяните кожу во время бритья

Если тянуть кожу во время бритья, то волосы могут врастать. Из-за этого возникают жжение, зуд и покраснение, иногда участки врастания могут загноиться. Если у вас вьющиеся волосы, риск врастания повышается.

Не оставляйте станок для бритв в мокром месте, душе или раковине. Из-за влажности на лезвии размножаются микробы и бритье уже не будет безопасным.