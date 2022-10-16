Що таке ретинол

Одним із засобів боротьби з віковими змінами вважається ретинол. Це форма вітаміну А – жиророзчинного вітаміну, який бере участь у синтезі білків, підтримує імунітет та гостроту зору, регулює обмін речовин.

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Корисний вітамін А і для шкіри: через генетичні особливості, захворювання, вплив навколишнього середовища та шкідливі звички знижується її бар'єрна функція, виникають сухість, лущення, зморшки та заломи. Для застосування на шкірі вітамін А у чистому вигляді не підходить, замість нього використовують його похідну сполуку – ретинол.

Він входить у групу ретиноїдів нарівні:

з ретинілпальмітатом – ефір ретинолу: комбінація вітаміну А, жирних кислот та пальмітинової кислоти, найбільш стабільний та безпечний, з низькою ефективністю;

з ретинальдегідом – невелика нестабільна молекула, активніша, ніж ретинілпальмітат, не викликає фоточутливості;

з ретиноєвою кислотою (третиноїном) – найактивніша форма, в чистому вигляді відпускається тільки за рецептом, оскільки вважається найпотужнішою і може спричинити сухість, почервоніння та печіння.

Як ретинол покращує нашу шкіру

У складі косметичних засобів ретиноїди покращують тон, текстуру та рельєф шкіри, запобігають передчасному руйнуванню колагену та появі зморшок (з віком дерма, середній шар шкіри, стоншується, гірше утримує вологу і стає менш еластичною.

Також ретинол у формі сироватки використовують для догляду за жирною та комбінованою шкірою, схильною до акне. Він нормалізує роботу сальних залоз, скорочує розширені пори, запобігає їх закупорці та появі вугрових висипів.

Крім того, ретинол може висвітлити пігментні плями, зменшити запалення при псоріазі та зробити менш помітними розтяжки.

Також ретиноїди можуть призначати в таблетках для лікування акне, але цей метод має безліч побічних реакції, тому його застосовують, коли інші методи не допомогли і під суворим наглядом лікарів.