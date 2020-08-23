МОЗ: в Україні близько 50 тисяч лікарів пенсійного віку
В Україні близько 50 тисяч лікарів – це люди пенсійного віку. За словами голови МОЗ Максима Степанова, питання кадрів стоїть гостро.
Про це Степанов заявив на ранковому брифінгу 23 серпня, пише 24 канал.
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Якщо ми говоримо про середній вік лікарів, то у нас на сьогодні в країні близько 50 тисяч лікарів пенсійного віку. Тобто, це люди які вже перебувають на пенсії,
– сказав глава МОЗ Максим Степанов.
Він заявив, що у медичній сфері в Україні питання кадрів стоїть дуже гостро.
"Що стосується сільської місцевості, то по тим даним які в нас є, там не вистачає близько 8 тис. лікарів, якщо брати всі сільські амбулаторії або просто сільську місцевість, біля 8 тисяч лікарів не вистачає", – додав міністр.