В Украине около 50 тысяч врачей – это люди пенсионного возраста. По словам главы Минздрава Максима Степанова, вопрос кадров стоит остро.

Об этом Степанов заявил на утреннем брифинге 23 августа, пишет 24 канал.

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Если мы говорим о среднем возрасте врачей, то у нас сегодня в стране около 50 тысяч врачей пенсионного возраста. То есть, это люди, которые уже находятся на пенсии,

– сказал глава Минздрава Максим Степанов.

Он заявил, что в медицинской сфере в Украине вопрос кадров стоит очень остро.

"Что касается сельской местности, то по тем данным которые у нас есть, там не хватает около 8 тысяч врачей, если брать все сельские амбулатории или просто сельскую местность, около 8 тысяч врачей не хватает", – добавил министр.