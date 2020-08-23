В Украине за сутки обнаружили 1 987 случаев заражения коронавирусом
По состоянию на 23 августа в Украине подтвердили 1 987 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего с начала эпидемии зафиксировано 104 958 заражений.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге 23 августа, пишет 24 канал.
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Из новых больных – 159 детей и 88 медработников. За минувшие сутки 343 человека госпитализированы. К слову, Украина вышла на 7 место в Европе по количеству случаев коронавируса.
Из положительных новостей – 52 235 человек выздоровели. К сожалению, за прошедшие сутки подтвердили 27 летальных случаев. В общем от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 2 271 человек.
Наибольшее количество выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (307), Черновицкой (213), Ивано-Франковской (174), Харьковской (169), Львовской (146) и Одесской (121) областях.
Статистика распространения COVID-19 в Украине
- Львовская область – 13 111 (+146)
- Киев – 11 814 (+307)
- Черновицкая область – 8 926 (+213)
- Ровненская область – 8 460 (+77)
- Ивано-Франковская область – 7 805 (+174)
- Харьковская область – 7 493 (+169)
- Закарпатская область – 6 987 (+102)
- Одесская область – 5 909 (+212)
- Волынская область – 5 102 (+50)
- Киевская область – 4 952 (+71)
- Тернопольская область – 4 626 (+119)
- Винницкая область – 3 592 (+39)
- Житомирская область – 2 821 (+87)
- Днепропетровская область – 1 966 (+34)
- Хмельницкая область – 1 946 (+42)
- Черниговская область – 1 468 (+45)
- Запорожская область – 1 331 (+44)
- Черкасская область – 1 286 (+38)
- Донецкая область – 1 234 (+19)
- Сумская область – 1 165 (+20)
- Николаевская область – 981 (+43)
- Кировоградская область – 764 (+8)
- Полтавская область – 642 (+6)
- Херсонская область – 334 (+2)
- Луганская область – 243 (+11)