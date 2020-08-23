По состоянию на 23 августа в Украине подтвердили 1 987 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего с начала эпидемии зафиксировано 104 958 заражений.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге 23 августа, пишет 24 канал.

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Из новых больных – 159 детей и 88 медработников. За минувшие сутки 343 человека госпитализированы. К слову, Украина вышла на 7 место в Европе по количеству случаев коронавируса.

Из положительных новостей – 52 235 человек выздоровели. К сожалению, за прошедшие сутки подтвердили 27 летальных случаев. В общем от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 2 271 человек.

Наибольшее количество выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (307), Черновицкой (213), Ивано-Франковской (174), Харьковской (169), Львовской (146) и Одесской (121) областях.

Статистика распространения COVID-19 в Украине