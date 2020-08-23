Станом на 23 серпня в Україні підтвердили 1987 нових випадків інфікування COVID-19. Загалом з початку епідемії зафіксовано 104 958 заражень.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на ранковому брифінгу 23 серпня, пише 24 канал.

Читайте також Новини про коронавірус 22 серпня: 2328 нових випадків в Україні, Зеленський про другу хвилю

З нових хворих – 159 дітей і 88 медпрацівник. За минулу добу 343 людей госпіталізували. До слова, Україна вийшла на 7 місце в Європі за кількістю випадків коронавірусу.

З позитивних новин – 52 235 людей одужали. На жаль, за минулу добу підтвердили 27 летальних випадків. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 2 271 особа.

Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксована в Києві (307), Чернівецькій (213), Івано-Франківській (174), Харківській (169), Львівській (146) та Одеській (121) областях.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3215401

Статистика поширення COVID-19 в Україні