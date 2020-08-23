В Україні за добу виявили 1987 випадків зараження коронавірусом
Станом на 23 серпня в Україні підтвердили 1987 нових випадків інфікування COVID-19. Загалом з початку епідемії зафіксовано 104 958 заражень.
Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на ранковому брифінгу 23 серпня, пише 24 канал.
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З нових хворих – 159 дітей і 88 медпрацівник. За минулу добу 343 людей госпіталізували. До слова, Україна вийшла на 7 місце в Європі за кількістю випадків коронавірусу.
З позитивних новин – 52 235 людей одужали. На жаль, за минулу добу підтвердили 27 летальних випадків. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 2 271 особа.
Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксована в Києві (307), Чернівецькій (213), Івано-Франківській (174), Харківській (169), Львівській (146) та Одеській (121) областях.
Статистика поширення COVID-19 в Україні
- Львівська область – 13 111 (+146)
- Київ – 11 814 (+307)
- Чернівецька область – 8926 (+213)
- Рівненська область – 8460 (+77)
- Івано-Франківська область – 7805 (+174)
- Харківська область – 7493 (+169)
- Закарпатська область – 6987 (+102)
- Одеська область – 5909 (+212)
- Волинська область – 5102 (+50)
- Київська область – 4952 (+71)
- Тернопільська область – 4626 (+119)
- Вінницька область – 3592 (+39)
- Житомирська область – 2821 (+87)
- Дніпропетровська область – 1966 (+34)
- Хмельницька область – 1946 (+42)
- Чернігівська область – 1468 (+45)
- Запорізька область – 1331 (+44)
- Черкаська область – 1286 (+38)
- Донецька область – 1234 (+19)
- Сумська область – 1165 (+20)
- Миколаївська область – 981 (+43)
- Кіровоградська область – 764 (+8)
- Полтавська область – 642 (+6)
- Херсонська область – 334 (+2)
- Луганська область – 243 (+11)