За минулу добу в Україні зафіксували 2328 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Загалом з початку епідемії це число сягнуло 102 971. Президент України прокоментував готовність країни до другої хвилі. Від початку пандемії у світі виявили 23 164 025 інфікованих SARS-CoV-2. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 22 серпня

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Статистика поширення COVID-19

Станом на 22 серпня в Україні виявили 102 971 хворого на коронавірус. 51 735 інфікованих вже одужали. Але 2 244 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених коронавірусом або внаслідок супутніх захворювань.

Коронавірус в областях України 22 серпня:

Львівська область – 12 965 (+172)

Київ – 11 507 (+179)

Чернівецька область – 8713 (+208)

Рівненська область – 8383 (+145)

Івано-Франківська область – 7631 (+169)

Харківська область – 7324 (+291)

Закарпатська область – 6885 (+114)

Одеська область – 5788 (+210)

Волинська область – 5052 (+63)

Київська область – 4881 (+76)

Тернопільська область – 4507 (+206)

Вінницька область – 3553 (+75)

Житомирська область – 2734 (+39)

Дніпропетровська область – 1932 (+38)

Хмельницька область – 1904 (+76)

Чернігівська область – 1423 (+57)

Запорізька область – 1287 (+53)

Черкаська область – 1248 (+29)

Донецька область – 1215 (+32)

Сумська область – 1145 (+21)

Миколаївська область – 938 (+26)

Кіровоградська область – 756 (+5)

Полтавська область – 636 (+22)

Херсонська область – 332 (+3)

Луганська область – 232 (+19) Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19 Львівська область – 350 (+3)

Чернівецька область – 254 (+5)

Закарпатська область – 246 (+3)

Івано-Франківська область – 188 (+3)

Харківська область – 177 (+4)

Київ – 165 (+7)

Рівненська область – 116 (+1)

Волинська область – 109 (+1)

Одеська область – 86 (+1)

Київська область – 84 (+1)

Вінницька область – 73 (+1)

Житомирська область – 57 (+2)

Тернопільська область – 51

Кіровоградська область – 45

Дніпропетровська область – 41

Черкаська область – 37

Хмельницька область – 38 (+1)

Запорізька область – 24

Чернігівська область – 22

Миколаївська область – 18

Сумська область – 20 (+2)

Донецька область – 19 (+2)

Полтавська область – 16

Херсонська область – 7

Луганська область – 1

Зеленський про другу хвилю коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський прокоментував готовність України до другої хвилі коронавірусу. Він заявив, що уряд робить все необхідне, аби перемогти хворобу, але все залежатиме від ставлення до неї самих українців.

Водночас він заявив, що кількість лікарняних ліжок, а особливо кількість спеціалістів не витримають, якщо друга чи третя хвиля коронавірусу буде "дуже потужною". Зеленський також додав, що легко "на ногах" перехворіти на коронавірус можуть лише діти. У дорослих таке трапляється лише в поодиноких випадках.

Коронавірус у ЗСУ

За останню добу у лавах ЗСУ діагностували одразу 59 нових випадків COVID-19. Це найвищий показник з початку пандемії. Минулого дня було виявлено 43 нових хворих.

Станом на 22 серпня в Збройних силах України на коронавірус хворіють 545 людей. Загалом за час епідемії від хвороби одужали 873 особи. На жаль, зафіксували й шість летальних випадків.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Як припинити самоізоляцію в Україні

Припинення режиму самоізоляції з використанням мобільного застосунку "Дій вдома" є автоматизованим процесом.

Алгоритм припинення самоізоляції у разі негативного ПЛР-тесту

1) верифікована лабораторія здійснює ПЛР-тестування;

2) у разі негативного результату ПЛР-тестування лабораторія самостійно заповнює форму на електронній платформі (номер телефону має відповідати номеру, до якого прив’язано застосунок "Дій вдома", всі поля форми мають бути заповнені);

3) дані електронної платформи автоматично синхронізуються з додатком "Дій вдома" — щогодини, без вихідних.

Кисневі станції у лікарнях Харкова

У відділені інтенсивної терапії Обласної інфекційної лікарні є 12 пацієнтів з COVID-19. До пандемії потреби в масштабній кисневій трасі не було. Спалах COVID-19 змусив інфекційні лікарні не тільки додати ліжка та розширити реанімації, а й збільшити кількість точок доступу до кисню.

У Харкові інфекційну лікарню та диспансер радіаційного захисту "озброїли" киснем благодійники: змонтували трасу та придбали 2 цистерни. Вартість однієї місткості майже 25 тисяч євро. Схожу роботу проводять і в Дніпрі.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу