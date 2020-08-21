За минулу добу в Україні виявили 2106 нових випадків інфікування коронавірусою інфекцією. Зростає кількість молодих людей, які хворіють на COVID-19. Україну, за словами Зеленського, можуть долучити до виготовлення вакцини. Наступного тижня в Росії розпочинається фаза випробувань вакцини. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 21 серпня

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Статистика поширення COVID-19

В Україні від 4 серпня добова кількість хворих перевищує тисячу, а останні два дні реєструють більш ніж 2 тисячі хворих за добу. За останню добу виявили 2 106 нових випадків зараження.

Станом на 21 серпня в Україні виявили 100 643 хворих на коронавірус. 51 078 інфікованих вже одужали. Але 2 207 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених коронавірусом або внаслідок супутніх захворювань.

Коронавірус в областях України 21 серпня:

Вінницька область – 3478 випадків;

Волинська область – 4989 випадків;

Дніпропетровська область – 1894 випадки;

Донецька область – 1183 випадки;

Житомирська область – 2695 випадків;

Закарпатська область – 6771 випадок;

Запорізька область – 1234 випадки;

Івано-Франківська область – 7462 випадки;

Кіровоградська область – 751 випадок;

м. Київ – 11 328 випадків;

Київська область – 4805 випадків;

Львівська область – 12 793 випадки;

Луганська область – 213 випадків;

Миколаївська область – 912 випадків;

Одеська область – 5578 випадків;

Полтавська область – 614 випадки;

Рівненська область – 8238 випадків;

Сумська область – 1124 випадки;

Тернопільська область – 4301 випадок;

Харківська область – 7033 випадки;

Херсонська область – 329 випадків;

Хмельницька область – 1828 випадків;

Чернівецька область – 8505 випадків;

Черкаська область – 1219 випадків;

Чернігівська область – 1366 випадків.

Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19 Львівська область – 347 (+3);

Чернівецька область – 249 (+1);

Закарпатська область – 243;

Івано-Франківська область – 185 (+4);

Харківська область – 173 (+2);

Київ – 158;

Рівненська область – 115;

Волинська область – 108;

Одеська область – 85 (+3);

Київська область – 83;

Вінницька область – 72;

Житомирська область – 55;

Тернопільська область – 51 (+1);

Кіровоградська область – 45 (+1);

Дніпропетровська область – 41 (+1);

Черкаська область – 37;

Хмельницька область – 37 (+4);

Запорізька область – 24;

Чернігівська область – 22;

Миколаївська область – 18;

Сумська область – 18 (+2);

Полтавська область – 16;

Донецька область – 17 (+1);

Херсонська область – 7;

Луганська область – 1. Коронавірус серед українських медиків: за минулу добу COVID-19 підтвердили у 136 медпрацівників. Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 10 219 медичних працівників, натомість понад 7,2 тисячі з них одужали. COVID-19 у ЗСУ: станом на 21 серпня зареєстрували аж 43 нових випадки захворювання на коронавірус. Загалом за час епідемії від хвороби одужали 852 особи. На жаль, зафіксували й шість летальних випадків.На ізоляції перебувають 870 військових.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Погіршення ситуації і спалах серед молоді

Наразі в Україні відбувається не лише кількісне погіршення ситуації з коронавірусом, а й збільшується кількість тяжких форм захворювання, кількість летальних випадків.

У МОЗ повідомили, що інфікуються і важко переносять захворювання не лише представники так званої групи ризику, а й молоді люди. Якщо ситуація продовжить погіршуватися, у Міністерстві будуть змушені переглянути стратегію госпіталізації.

МОЗ розгортає лікарні другої хвилі та змінює алгоритм госпіталізації

Через велику кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом, МОЗ відкриває лікарні другої хвилі, які об'єднає з лікарнями першої.

Під час того ж брифінгу інфекціоністка Ольга Голубовська повідомила, що якщо захворюваність і надалі зростатиме в таких темпах, то не залишиться іншого виходу, як госпіталізувати лише важкохворих. Форми коронавірусу середньої тяжкості також входять в показання до госпіталізації, тому такий крок ускладнить якість надання медичної допомоги.

Зеленський заявив, що Україна може виготовляти вакцину

Президент розповів, що нині МОЗ веде переговори з країнами-розробниками вакцин для того, аби організувати з ними співпрацю. За його словами, якщо переговори пройдуть вдало, то Україна зможе долучитися до виготовлення вакцини.

"Технічно у нас ніякі вакцини ми не могли робити. До медиків, вчених – немає питань. Вони молодці. Не було ніяких лабораторій для виробництва вакцин. Зараз у нас вже є кілька підприємств, які готові масово виробляти. І ми розмовляємо вже з деякими країнами. Якщо нам вдасться домовитися з країнами, ми готові її масово виробляти", – заявив Зеленський.

Новини про коронавірус у світі 20 серпня

За даними Університету Джонса Хопкінса, від початку пандемії у світі виявили 22 891 510 інфікованих SARS-CoV-2. Натомість 15 538 429 пацієнтів одужали. Але 797 666 хворих померли від ускладнень.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 5 746 534;

Бразилія – 3 505 097;

Індія – 2 910 032;

Росія – 946 976;

Південна Африка – 599 940.

Спалах в Іспанії

Міністерство охорони здоров'я Іспанії фіксує високу захворюваність на коронавірус. Загалом епідемію вдається стримувати та в окремих частинах країни про контроль не йдеться.

Іспанське МОЗ визнало, що збільшення кількості випадків захворювання призвело до ситуації, при якій "епідемія хоча і не вийшла з-під контролю на національному рівні, в деяких точках вона не контрольована".

Нагадаємо, що в Іспанії посилили карантин, зокрема наприкінці минулого тижня усі регіони Іспанії погодилися на закриття нічних клубів та заборону паління на відкритому повітрі, коли соціальна дистанція неможлива.

Розпочинається наступна фаза випробувань російської вакцини

Розробники повідомили, що вже перевірили вакцину на безпеку. Наступного тижня препарат введуть 40 тисячам добровольцям. За словами російських фахівців, цього має вистачити, щоб зрозуміти ефективність препарату та прийняти рішення про необхідність його постійної реєстрації.

Це буде рандомізоване та сліпе дослідження. Частина учасників отримають справжній препарат, а частина – плацебо. Ніхто з них не буде знати, що їм ввели насправді.

Випробування триватимуть три місяці. Після завершення терміну розробники порівняють рівень захворюваності серед вакцинованих і тих, хто отримав плацебо.

Також розробники планують вакцинувати людей з груп ризику (лікарів і вчителів). Тобто реальне число вакцинованих насправді буде понад 40 тисяч.



Правила перебування на пляжі під час пандемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу