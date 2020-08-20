В Україні знову зафіксували рекордну кількість випадків захворювання на COVID-19. Крім цього, за добу в країні найбільша кількість смертей внаслідок недуги. В областях продовжують відкривати лікарні другої хвилі. В Ізраїлі розробили новий тест на визначення коронавірусної інфекції, а в кіно радять заборонити сцени сексу. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 20 серпня

В Україні за минулу добу зафіксовано коронавірус ще у 2134 людей, серед них – 100 дітей і 160 медиків. Крім того, госпіталізовано 470 осіб. Найбільше випадків у Харківській області, Львівській області та Києві.

Всього з початку епідемії коронавірусу в Україні виявили 98 537 випадків зараження, померли 2184 людини. 49 737 пацієнтів одужали.

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Головні новини про коронавірус в Україні

Кількість випадків інфікування в областях

Львівська область – 12 631 (+183)

Київ – 11 172 (+227)

Чернівецька область – 8297 (+189)

Рівненська область – 8091 (+138)

Івано-Франківська область – 7290 (+168)

Харківська область – 6849 (+242)

Закарпатська область – 6662 (+110)

Одеська область – 5408 (+127)

Волинська область – 4929 (+51)

Київська область – 4727 (+42)

Тернопільська область – 4116 (+115)

Вінницька область – 3405 (+82)

Житомирська область – 2597 (+61)

Дніпропетровська область – 1873 (+57)

Хмельницька область – 1768 (+90)

Чернігівська область – 1314 (+36)

Черкаська область – 1200 (+25)

Запорізька область – 1213 (+34)

Донецька область – 1156 (+34)

Сумська область – 1078 (+55)

Миколаївська область – 893 (+36)

Кіровоградська область – 749 (+1)

Полтавська область – 594 (+12)

Херсонська область – 321 (+9)

Луганська область – 204 (+10)

В Україні рекордна кількість жертв коронавірусу за добу

За минулу добу в Україні зареєстрували антирекорд не лише за кількістю нових хворих, а й за кількістю летальних випадків. За попередню добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 40 пацієнтів.

Скільки українців померли від коронавірусу

Львівська область – 338

Чернівецька область – 244

Закарпатська область – 242

Івано-Франківська область – 177

Харківська область – 166

Київ – 155

Рівненська область – 115

Волинська область – 107

Одеська область – 82

Київська область – 81

Вінницька область – 71

Житомирська область – 52

Тернопільська область – 47

Кіровоградська область – 41

Дніпропетровська область – 40

Черкаська область – 37

Хмельницька область – 33

Запорізька область – 24

Чернігівська область – 21

Миколаївська область – 18

Сумська область – 16

Полтавська область – 15

Донецька область – 15

Херсонська область – 6

Луганська область – 1

До теми Скільки українців померли від COVID-19, туберкульозу, грипу та раку за перші 6 місяців пандемії

Коронавірус у Збройних силах України : за минулу добу у лавах ЗСУ виявили 42 випадки інфікування коронавірусною інфекцією. Станом на 20 серпня в Збройних силах України на коронавірус хворіють 485 людей. Загалом за час епідемії від хвороби одужали 831 особа. На жаль, зафіксували і шість летальних випадків. На ізоляції перебувають 817 військових.

: за минулу добу у лавах ЗСУ виявили 42 випадки інфікування коронавірусною інфекцією. Станом на 20 серпня в Збройних силах України на коронавірус хворіють 485 людей. Загалом за час епідемії від хвороби одужали 831 особа. На жаль, зафіксували і шість летальних випадків. На ізоляції перебувають 817 військових. COVID-19 серед українських медиків: від учора на COVID-19 захворіли 160 медичних працівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 10 083 медичних працівників, натомість одужали з них – 7 261. Актуальної інформації щодо того, скільки медиків станом на сьогодні померли від коронавірусу, наразі немає. Втім відомо, що їх щонайменше 60.

У Рівному медики залишили тіло жінки у під'їзді

Рідні самі були змушені занести тіло жінки назад у квартиру. Син померлої вирішив не залишати інцидент без уваги та проконсультувався з адвокатом, щоб покарати винних

Рідні припускають, що жінка померла від інсульту. Однак сімейний лікар написав у висновку про підозру на коронавірус, хоча син каже, що жодних ознак у неї було. Пізніше результати аналізу підтвердили, що в жінку не було коронавірусу.

Київ першим отримає вакцину проти коронавірусу

Першим містом України, яке почне застосовувати вакцини та препарати проти коронавірусу, стане Київ. Причина цьому – велика міграція населення, велика кількість людей з груп ризику, які проживають в місті Києві.

Зазначимо, що першим регіоном в Україні, по якому вдарила епідемія COVID-19, стала Буковина. Наразі найгірша епідеміологічна ситуація на Львівщині, а Київ перебуває на другому місці.

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Частина нардепів "Слуги народу" не прийдуть в Раду через COVID-19

На позачерговому засідання Ради, яке заплановане на 25 серпня не буде 100% явки усіх нардепів із провладної і найбільшої парламентської фракції "Слуга народу". Так, щонайменше 2 депутатів звідти хворі на коронавірус, ще частина – очікує на результати тестів.

Про позачергову сесію нардепів попереджали заздалегідь – за 2 тижні до її початку, тож решта "слуг" повинні встигнути приїхати до Києва.

В українських школах пропонують навчатися за правилом "бульбашки"

Правило "бульбашки" у школах передбачає, що всі класи будуть навчатися окремо один від одного в так званих "бульбашках", які практично не перетинаються між собою. Так, учні будуть відокремлені один від одного та спілкуватимуться лише зі своєю групою.

Таким чином школа зможе уникнути ризиків, і коли хтось із дітей захворіє, на карантин відправлять не всю школу, а тільки один клас.



Правила поведінка, коли в учня виявили симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 20 серпня

За даними Університету Джонса Хопкінса, від початку пандемії у світі виявили 22 427 939 інфікованих SARS-CoV-2. Натомість 14 349 696 пацієнтів одужали. Але 788 030 хворих померли від ускладнень.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 5 530 247;

Бразилія – 3 456 652;

Індія – 2 836 925;

Росія – 939 833;

Південна Африка – 596 060.

Єгипет вимагатиме тест на коронавірус від усіх туристів

З 1 вересня Єгипет вимагатиме від усіх туристів, які прибувають до країни, надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірусну інфекцію. Нагадаємо, що раніше у курортні місця українці могли приїжджати без довідки про відсутність COVID-19.

Єгипет прийняв це рішення після збільшення кількості випадків інфікування коронавірусом.



Правила перебування на пляжі під час пандемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Влада Уханю таки приховувала відомості про коронавірус, – розвідка США

Розвідка США вважає, що чиновники в Ухані та провінції Хубей "намагалися приховати інформацію від китайського керівництва". Вони нібито могли побоюватися можливого покарання.

Однак центральна влада теж відіграла свою роль – "приховувала відомості від ВООЗ". Однак основна відповідальність, йдеться у доповіді, начебто лежить на місцевій владі. Відповідно до цього, влада Сполучених Штатів може трохи пом'якшити курс щодо Китаю.

У кіно можуть відмовитися від сцен сексу через коронавірус

Режисерам радять відмовитися від сцен сексу, аби захистити акторів від коронавірусу. Режисерам пропонують черпати натхнення з класичних старих фільмів, коли секс на екрані був заборонений.

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В Ізраїлі розробили 40-секундний тест на коронавірус

Вчені в Ізраїлі створили новий тест на коронавірусну інфекцію, який дозволяє з точністю понад 96% визначити наявність COVID-19 протягом 40 секунд.

Тест, який проводиться зі зразками слини, дає результат через 40 секунд, а з повітрям, яке видихається, через хвилину.