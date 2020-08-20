Новини про коронавірус 20 серпня: в Україні два абсолютні рекорди, в Ізраїлі створили новий тест
В Україні знову зафіксували рекордну кількість випадків захворювання на COVID-19. Крім цього, за добу в країні найбільша кількість смертей внаслідок недуги. В областях продовжують відкривати лікарні другої хвилі. В Ізраїлі розробили новий тест на визначення коронавірусної інфекції, а в кіно радять заборонити сцени сексу. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 серпня.
Новини про коронавірус в Україні 20 серпня
В Україні за минулу добу зафіксовано коронавірус ще у 2134 людей, серед них – 100 дітей і 160 медиків. Крім того, госпіталізовано 470 осіб. Найбільше випадків у Харківській області, Львівській області та Києві.
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Головні новини про коронавірус в Україні
Кількість випадків інфікування в областях
- Львівська область – 12 631 (+183)
- Київ – 11 172 (+227)
- Чернівецька область – 8297 (+189)
- Рівненська область – 8091 (+138)
- Івано-Франківська область – 7290 (+168)
- Харківська область – 6849 (+242)
- Закарпатська область – 6662 (+110)
- Одеська область – 5408 (+127)
- Волинська область – 4929 (+51)
- Київська область – 4727 (+42)
- Тернопільська область – 4116 (+115)
- Вінницька область – 3405 (+82)
- Житомирська область – 2597 (+61)
- Дніпропетровська область – 1873 (+57)
- Хмельницька область – 1768 (+90)
- Чернігівська область – 1314 (+36)
- Черкаська область – 1200 (+25)
- Запорізька область – 1213 (+34)
- Донецька область – 1156 (+34)
- Сумська область – 1078 (+55)
- Миколаївська область – 893 (+36)
- Кіровоградська область – 749 (+1)
- Полтавська область – 594 (+12)
- Херсонська область – 321 (+9)
- Луганська область – 204 (+10)
В Україні рекордна кількість жертв коронавірусу за добу
За минулу добу в Україні зареєстрували антирекорд не лише за кількістю нових хворих, а й за кількістю летальних випадків. За попередню добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 40 пацієнтів.
Скільки українців померли від коронавірусу
- Львівська область – 338
- Чернівецька область – 244
- Закарпатська область – 242
- Івано-Франківська область – 177
- Харківська область – 166
- Київ – 155
- Рівненська область – 115
- Волинська область – 107
- Одеська область – 82
- Київська область – 81
- Вінницька область – 71
- Житомирська область – 52
- Тернопільська область – 47
- Кіровоградська область – 41
- Дніпропетровська область – 40
- Черкаська область – 37
- Хмельницька область – 33
- Запорізька область – 24
- Чернігівська область – 21
- Миколаївська область – 18
- Сумська область – 16
- Полтавська область – 15
- Донецька область – 15
- Херсонська область – 6
- Луганська область – 1
До теми Скільки українців померли від COVID-19, туберкульозу, грипу та раку за перші 6 місяців пандемії
- Коронавірус у Збройних силах України: за минулу добу у лавах ЗСУ виявили 42 випадки інфікування коронавірусною інфекцією. Станом на 20 серпня в Збройних силах України на коронавірус хворіють 485 людей. Загалом за час епідемії від хвороби одужали 831 особа. На жаль, зафіксували і шість летальних випадків. На ізоляції перебувають 817 військових.
- COVID-19 серед українських медиків: від учора на COVID-19 захворіли 160 медичних працівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 10 083 медичних працівників, натомість одужали з них – 7 261. Актуальної інформації щодо того, скільки медиків станом на сьогодні померли від коронавірусу, наразі немає. Втім відомо, що їх щонайменше 60.
У Рівному медики залишили тіло жінки у під'їзді
Рідні самі були змушені занести тіло жінки назад у квартиру. Син померлої вирішив не залишати інцидент без уваги та проконсультувався з адвокатом, щоб покарати винних
Рідні припускають, що жінка померла від інсульту. Однак сімейний лікар написав у висновку про підозру на коронавірус, хоча син каже, що жодних ознак у неї було. Пізніше результати аналізу підтвердили, що в жінку не було коронавірусу.
Київ першим отримає вакцину проти коронавірусу
Першим містом України, яке почне застосовувати вакцини та препарати проти коронавірусу, стане Київ. Причина цьому – велика міграція населення, велика кількість людей з груп ризику, які проживають в місті Києві.
Зазначимо, що першим регіоном в Україні, по якому вдарила епідемія COVID-19, стала Буковина. Наразі найгірша епідеміологічна ситуація на Львівщині, а Київ перебуває на другому місці.
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Частина нардепів "Слуги народу" не прийдуть в Раду через COVID-19
На позачерговому засідання Ради, яке заплановане на 25 серпня не буде 100% явки усіх нардепів із провладної і найбільшої парламентської фракції "Слуга народу". Так, щонайменше 2 депутатів звідти хворі на коронавірус, ще частина – очікує на результати тестів.
Про позачергову сесію нардепів попереджали заздалегідь – за 2 тижні до її початку, тож решта "слуг" повинні встигнути приїхати до Києва.
В українських школах пропонують навчатися за правилом "бульбашки"
Правило "бульбашки" у школах передбачає, що всі класи будуть навчатися окремо один від одного в так званих "бульбашках", які практично не перетинаються між собою. Так, учні будуть відокремлені один від одного та спілкуватимуться лише зі своєю групою.
Таким чином школа зможе уникнути ризиків, і коли хтось із дітей захворіє, на карантин відправлять не всю школу, а тільки один клас.
Правила поведінка, коли в учня виявили симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 20 серпня
За даними Університету Джонса Хопкінса, від початку пандемії у світі виявили 22 427 939 інфікованих SARS-CoV-2. Натомість 14 349 696 пацієнтів одужали. Але 788 030 хворих померли від ускладнень.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 5 530 247;
- Бразилія – 3 456 652;
- Індія – 2 836 925;
- Росія – 939 833;
- Південна Африка – 596 060.
Єгипет вимагатиме тест на коронавірус від усіх туристів
З 1 вересня Єгипет вимагатиме від усіх туристів, які прибувають до країни, надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірусну інфекцію. Нагадаємо, що раніше у курортні місця українці могли приїжджати без довідки про відсутність COVID-19.
Єгипет прийняв це рішення після збільшення кількості випадків інфікування коронавірусом.
Правила перебування на пляжі під час пандемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Влада Уханю таки приховувала відомості про коронавірус, – розвідка США
Розвідка США вважає, що чиновники в Ухані та провінції Хубей "намагалися приховати інформацію від китайського керівництва". Вони нібито могли побоюватися можливого покарання.
Однак центральна влада теж відіграла свою роль – "приховувала відомості від ВООЗ". Однак основна відповідальність, йдеться у доповіді, начебто лежить на місцевій владі. Відповідно до цього, влада Сполучених Штатів може трохи пом'якшити курс щодо Китаю.
У кіно можуть відмовитися від сцен сексу через коронавірус
Режисерам радять відмовитися від сцен сексу, аби захистити акторів від коронавірусу. Режисерам пропонують черпати натхнення з класичних старих фільмів, коли секс на екрані був заборонений.
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В Ізраїлі розробили 40-секундний тест на коронавірус
Вчені в Ізраїлі створили новий тест на коронавірусну інфекцію, який дозволяє з точністю понад 96% визначити наявність COVID-19 протягом 40 секунд.
Тест, який проводиться зі зразками слини, дає результат через 40 секунд, а з повітрям, яке видихається, через хвилину.