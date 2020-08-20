В Украине снова зафиксировали рекордное количество случаев заболевания на COVID-19. Кроме того, за сутки в стране наибольшее количество смертей в результате болезни. В областях продолжают открывать больницы второй волны. В Израиле разработали новый тест на определение коронавирусной инфекции, а в кино советуют запретить сцены секса. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире

Новости о коронавирусе в Украине 20 августа

В Украине за минувшие сутки зафиксирован коронавирус еще у 2 134 человек, среди них – 100 детей и 160 медиков. Кроме того, госпитализированы 470 человек. Больше всего случаев в Харьковской области, Львовской области и Киеве.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 98 537 случаев заражения, умерли 2 184 человека. 49 737 пациентов выздоровели.

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Главные новости о коронавирусе в Украине

Количество случаев инфицирования в областях

Львовская область – 12 631 (+183)

Киев – 11 172 (+227)

Черновицкая область – 8297 (+189)

Ровенская область – 8091 (+138)

Ивано-Франковская область – 7290 (+168)

Харьковская область – 6849 (+242)

Закарпатская область – 6662 (+110)

Одесская область – 5408 (+127)

Волынская область – 4929 (+51)

Киевская область – 4727 (+42)

Тернопольская область – 4116 (+115)

Винницкая область – 3405 (+82)

Житомирская область – 2597 (+61)

Днепропетровская область – 1873 (+57)

Хмельницкая область – 1768 (+90)

Черниговская область – 1314 (+36)

Черкасская область – 1200 (+25)

Запорожская область – 1213 (+34)

Донецкая область – 1156 (+34)

Сумская область – 1078 (+55)

Николаевская область – 893 (+36)

Кировоградская область – 749 (+1)

Полтавская область – 594 (+12)

Херсонская область – 321 (+9)

Луганская область – 204 (+10)

В Украине рекордное количество жертв коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали антирекорд не только по количеству новых больных, но и по количеству летальных исходов. За предыдущие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 40 пациентов.

Сколько украинцев умерли от коронавируса

Львовская область – 338

Черновицкая область – 244

Закарпатская область – 242

Ивано-Франковская область – 177

Харьковская область – 166

Киев – 155

Ровенская область – 115

Волынская область – 107

Одесская область – 82

Киевская область – 81

Винницкая область – 71

Житомирская область – 52

Тернопольская область – 47

Кировоградская область – 41

Днепропетровская область – 40

Черкасская область – 37

Хмельницкая область – 33

Запорожская область – 24

Черниговская область – 21

Николаевская область – 18

Сумская область – 16

Полтавская область – 15

Донецкая область – 15

Херсонская область – 6

Луганская область – 1

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Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки в рядах ВСУ обнаружили 42 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. По состоянию на 20 августа в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 485 человек. Всего за время эпидемии от болезни выздоровел 831 человек. К сожалению, зафиксировали и шесть летальных исходов. На изоляции находятся 817 военных.

за минувшие сутки в рядах ВСУ обнаружили 42 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. По состоянию на 20 августа в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 485 человек. Всего за время эпидемии от болезни выздоровел 831 человек. К сожалению, зафиксировали и шесть летальных исходов. На изоляции находятся 817 военных. COVID-19 среди украинских медиков: вчера COVID-19 заболели 160 медицинских работников. С начала пандемии в Украине, коронавирус обнаружили у 10 083 медицинских работника, зато поправились из них – 7 261. Актуальной информации относительно того, сколько медиков по состоянию на сегодня умерли от коронавирус, пока нет. Впрочем известно, что их по меньшей мере 60.

В Ровно медики оставили тело женщины в подъезде

Родные сами были вынуждены занести тело женщины обратно в квартиру. Сын умершей решил не оставлять инцидент без внимания и проконсультировался с адвокатом, чтобы наказать виновных

Родные предполагают, что женщина умерла от инсульта. Однако семейный врач написал в заключении о подозрении на коронавирус, хотя сын говорит, что никаких признаков у нее было. Позже результаты анализа подтвердили, что у женщины не было коронавируса.

Киев первым получит вакцину против коронавируса

Первым городом Украины, который начнет применять вакцины и препараты против коронавируса, станет Киев. Причина этому – большая миграция населения, большое количество людей из групп риска, проживающих в городе Киеве.

Отметим, что первым регионом в Украине, по которому ударила эпидемия COVID-19, стала Буковина. Сейчас худшая эпидемиологическая ситуация на Львовщине, а Киев находится на втором месте.

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Часть нардепов "Слуги народа" не придут в Раду из-за COVID-19

На внеочередном заседании Рады, которое запланировано на 25 августа не будет 100% явки всех нардепов из провластной и крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа". Так, по меньшей мере 2 депутатов там больны коронавирусом, еще часть – ожидает результатов тестов.

О внеочередной сессии нардепов предупреждали заранее – за 2 недели до ее начала, поэтому остальные "слуги" должны успеть приехать в Киев.

В украинских школах предлагают учиться по правилу "пузырьков"

Правило "пузырьков" в школах предусматривает, что все классы будут обучаться отдельно друг от друга в так называемых" пузырях", которые практически не пересекаются между собой. Так, ученики будут отделены друг от друга и будут общаться только со своей группой.

Таким образом школа сможет избежать рисков, и когда кто-то из детей заболеет, на карантин отправят не всю школу, а только один класс.

Правила поведения, когда у ученика обнаружили симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости коронавируса в мире 20 августа

По данным Университета Джонса Хопкинса, от начала пандемии в мире обнаружили 22 427 939 инфицированных SARS-CoV-2. Зато 14 349 696 пациентов выздоровели. Но 788 030 пациентов умерли от осложнений.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 5 530 247;

Бразилия – 3 456 652;

Индия – 2 836 925;

Россия – 939 833;

Южная Африка – 596 060.

Египет потребует тест на коронавирус от всех туристов

С 1 сентября Египет потребует от всех туристов, прибывающих в страну, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Напомним, что ранее в курортные места украинцы могли приезжать без справки об отсутствии COVID-19.

Египет принял это решение после увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом.

Правила пребывания на пляже во время пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала

Власти Уханя таки скрывали сведения о коронавирусе, – разведка США

Разведка США считает, что чиновники в Ухане и провинции Хубэй "пытались скрыть информацию от китайского руководства". Они якобы могли опасаться возможного наказания.

Однако центральная власть тоже сыграла свою роль – "скрывала сведения от ВОЗ". Однако основная ответственность, говорится в докладе, якобы лежит на местной власти. Согласно этому, власти Соединенных Штатов могут немного смягчить курс в отношении Китая.

В кино могут отказаться от сцен секса из-за коронавируса

Режиссерам советуют отказаться от сцен секса, чтобы защитить актеров от коронавируса. Режиссерам предлагают черпать вдохновение из классических старых фильмов, когда секс на экране был запрещен.

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В Израиле разработали 40-секундный тест на коронавирус

Ученые в Израиле создали новый тест на коронавирусную инфекцию, который позволяет с точностью более 96% определить наличие COVID-19 в течение 40 секунд.

Тест, который проводится с образцами слюны, дает результат через 40 секунд, а с выдыхаемым воздухом через минуту.