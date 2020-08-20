Тысячи людей набились в бассейн, масок на лице ни у кого нет, все плавают на надувных кругах и веселятся под звуки музыкального фестиваля. Картина не очень соответствует тону 2020-го года, однако именно так в китайском городе Ухань, где зародился коронавирус, праздновали музыкальный фестиваль.

Вечеринку провели в аквапарке Maya Beach, кадры на видео сильно контрастируют с жизнью большинства стран в эпоху пандемии COVID-19.

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На вечеринке были тысячи людей без масок / Фото Getty Images

Ограничительные меры в Ухане сняли в апреле, а с середины мая, по официальным данным, в самом городе и в провинции Хубэй не было зафиксировано ни одного случая внутренней передачи коронавирусной инфекции.

К слову, сначала город был на очень строгом карантине, который длился 76 дней, а теперь город ожил.

Как в Ухане оправились от карантина и проводят вечеринки: видео

Что известно о вспышке коронавируса в городе Ухань

Первый смертельный случай от коронавируса произошел 11 января. Инфекцию впервые обнаружили в городе Ухань, вероятно, именно там она и зародилась

Местные жители заболели пневмонией неизвестного происхождения. Ученые изучили геном вируса и установили, что он на 70% похож на SARS-COV, который в 2012 году стал причиной высокой смертности из-за острого респираторноо синдра.

Вспышка коронавируса COVID-2019 связана с рынком морепродуктов и животных, что в городе Ухань. Там торговали дикими животными для потребления.

Сейчас в Ухане не фиксируют ни одного больного с активной формой недуга, а вот в мире количество инфицированных превысило 22 миллиона.