Тисячі людей набилися в басейн, масок на обличчі ні у кого немає, усі плавають на надувних колах і веселяться під звуки музичного фестивалю. Картина не дуже відповідає тону 2020-го року, проте саме так в китайському місті Вухань, де зародився коронавірус, святкували музичний фестиваль.

Вечірку провели в аквапарку Maya Beach, кадри на відео сильно контрастують з життям більшості країн в епоху пандемії COVID-19.

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На вечірці були тисячі людей без масок / Фото Getty Images

Обмежувальні заходи в Вухані зняли у квітні, а з середини травня, за офіційними даними, в самому місті й в провінції Хубей не було зафіксовано жодного випадку внутрішньої передачі коронавірусної інфекції.

До слова, спершу місто було на дуже суворому карантині, який тривав 76 днів, а тепер місто ожило.

Як у Вухані оговтались від карантину та проводять вечірки: відео

Що відомо про спалах коронавірусу в місті Вухань

Перший смертельний випадок від коронавірусу стався 11 січня. Інфекцію вперше виявили в місті Ухань, ймовірно, саме там вона й зародилася

Місцеві жителі захворіли на пневмонію невідомого походження. Вчені вивчили геном вірусу та встановили, що він на 70% схожий на SARS-COV, який у 2012 році став причиною високої смертності через гострий респіраторний синдром.

Спалах коронавірусу COVID-2019 пов'язаний з ринком морепродуктів та тварин, що в місті Ухань. Там торгували дикими тваринами для споживання.

Наразі в Ухані не фіксують жодного хворого з активною формою недуги, а ось у світі кількість інфікованих перевищила 22 мільйони.