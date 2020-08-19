За сутки коронавирус обнаружили у 1967 граждан Украины. В стране рекордное количество госпитализированных. В 6 областях разворачивают дополнительные больницы. Киев и 12 областей не готовы к ослаблению карантина. Нашли новый механизм распространения SARS-CoV-2. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 19 августа.

Новости о коронавирус в Украине 19 августа

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали рекордное количество больных коронавирусом – 1967 человек. За этот же период умерли 28 больных COVID-19. Выздоровели 812 пациентов.

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За последние сутки в Украине провели 37 771 тестирование на коронавирус. Из них 19 591 исследования методом ПЦР, а другие 18 180 – методом ИФА.

Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской области (+247), Киеве (+215), а также во Львовской (+188), Ивано-Франковской (+163), Черновицкой (+154), Одесской (+123) и Закарпатской ( +117) областях.

В целом с начала пандемии в Украине віявили 96 403 инфицированных COVID-19. 49 737 больных уже выздоровели, но 2144 умерли от осложнений, вызванных болезнью. Сейчас от коронавируса лечатся еще 44 522 граждан.

Распространение коронавируса в областях Украины

Львовская область – 12 448 (+188)

Киев – 10945 (+215)

Черновицкая область – 8108 (+154)

Ровненская область – 7953 (125)

Ивано-Франковская область – 7122 (+163)

Харьковская область – 6607 (+247)

Закарпатская область – 6552 (+117)

Одесская область – 5281 (+123)

Волынская область – 4878 (+86)

Киевская область – 4685 (+65)

Тернопольская область – 4001 (+99)

Винницкая область – 3323 (+51)

Житомирская область – 2536 (+39)

Днепропетровская область – 1816 (+44)

Хмельницкая область – 1678 (+39)

Черниговская область – 1278 (+28)

Запорожская область – 1179 (+25)

Черкасская область – 1175 (8);

Донецкая область – 1122 (+22)

Сумская область – 1023 (+57)

Николаевская область – 857 (25);

Кировоградская область – 748 (+2)

Полтавская область – 582 (+17)

Херсонская область – 312 (8);

Луганская область – 194 (+9).

Сколько людей умерли от коронавируса в стране

Львовская область – 338 (+1)

Черновицкая область – 244 (+4)

Закарпатская область – 242 (+3)

Ивано-Франковская область 177 (+3)

Киев – 155;

Харьковская область – 166 (+4)

Ровненская область – 115 (+5);

Волынская область – 107 (+1)

Одесская область – 81 (1);

Киевская область – 82 (1);

Винницкая область – 71 (1);

Житомирская область – 52;

Тернопольская область – 47;

Кировоградская область – 41;

Черкасская область – 37;

Днепропетровская область – 40 (1);

Хмельницкая область – 33 (+2)

Запорожская область – 24 (1);

Черниговская область – 21;

Николаевская область – 18;

Полтавская область – 15;

Донецкая область – 13;

Сумская область – 16 (1);

Херсонская область – 6;

Луганская область – 1.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины : за минувшие сутки в рядах ВСУ на коронавирусом заболели 40 военных. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 458 человек. 8816 инфицированных уже выздоровели. Но, к сожалению, 6 заболевших скончались. Сейчас на изоляции и самоизоляции находятся 813 военных.

: за минувшие сутки в рядах ВСУ на коронавирусом заболели 40 военных. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 458 человек. 8816 инфицированных уже выздоровели. Но, к сожалению, 6 заболевших скончались. Сейчас на изоляции и самоизоляции находятся 813 военных. COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус диагностировали только у 105 медиков. За все время болезнь обнаружили у 9923 медицинских работников, 7732 из которых уже выздоровели. Минздрав давно не сообщал, сколько медиков умерли от коронавируса. Но известно, что их не менее 60.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

Согласно показателям Минздрава, 13 регионов Украины не готовы ослабить карантин:

Киев;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Одесская область;

Ровненская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Черновицкая область.

В Украине рекордное количество госпитализированных

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине не только рекордный суточный прирост больных, но и рекордное количество госпитализированных. За сутки в больницы госпитализировали 463 пациентов с COVID-19.

В 6 областях разворачивают дополнительные больницы: количество тяжелых случаев COVID-19 возросло

В связи с увеличением заболеваемости в Киеве, а также в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровненской областях Минздрав разворачивает больницы второй волны. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, сначала развернут дополнительные кровати, а уже потом НСЗУ заключит дополнительные договоры с этими больницами.

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Новости о коронавирус в мире 19 августа

С начала пандемии в мире обнаружили 22 161 977 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 14 130 918 пациентов выздоровели. А 781 481 больной умер от осложнений.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 5482823;

Бразилия – 3407354;

Индия – 2767253;

Россия – 935066;

Южная Африка – 592 144.

Исследования коронавируса

Нашли новый механизм распространения SARS-CoV-2 – это открывает путь к новым лекарствам

Исследователи изучили структуру поверхности возбудителя коронавируса – SARS-CoV-2 и обнаружили доселе неизвестный механизм заражения клетки. Оказалось, что в начале заражения патоген соединяется с клетками человека, используя шиповидные белки на своей поверхности. Часть белка "шпильки", которая содержит рецептор-область необходимую для слияния с клеткой-мишенью, соединена с гибкой ножкой. Объединив моделирование молекулярной динамики и криоэлектронною томографию, команда определила три структуры "сустав" – "бедро", "колено" и "голеностопный сустав", – которые предоставляют стеблю гибкость. Ученые объясняют, что с помощью ножки рецептор-связывающая часть может двигаться и, таким образом, искать рецептор для стыковки с целевой клетки. Стебель покрыт цепочками гликанов, которые скрывают суставы от нейтрализующих антител. Препараты, направленные на гликаны, представляют собой потенциально новый путь для создания эффективных методов терапии COVID-19.