Новости о коронавирусе 19 августа: антирекорды Украины, нашли механизм распространения СOVID-19
За сутки коронавирус обнаружили у 1967 граждан Украины. В стране рекордное количество госпитализированных. В 6 областях разворачивают дополнительные больницы. Киев и 12 областей не готовы к ослаблению карантина. Нашли новый механизм распространения SARS-CoV-2. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 19 августа.
Новости о коронавирус в Украине 19 августа
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали рекордное количество больных коронавирусом – 1967 человек. За этот же период умерли 28 больных COVID-19. Выздоровели 812 пациентов.
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За последние сутки в Украине провели 37 771 тестирование на коронавирус. Из них 19 591 исследования методом ПЦР, а другие 18 180 – методом ИФА.
Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской области (+247), Киеве (+215), а также во Львовской (+188), Ивано-Франковской (+163), Черновицкой (+154), Одесской (+123) и Закарпатской ( +117) областях.
Распространение коронавируса в областях Украины
- Львовская область – 12 448 (+188)
- Киев – 10945 (+215)
- Черновицкая область – 8108 (+154)
- Ровненская область – 7953 (125)
- Ивано-Франковская область – 7122 (+163)
- Харьковская область – 6607 (+247)
- Закарпатская область – 6552 (+117)
- Одесская область – 5281 (+123)
- Волынская область – 4878 (+86)
- Киевская область – 4685 (+65)
- Тернопольская область – 4001 (+99)
- Винницкая область – 3323 (+51)
- Житомирская область – 2536 (+39)
- Днепропетровская область – 1816 (+44)
- Хмельницкая область – 1678 (+39)
- Черниговская область – 1278 (+28)
- Запорожская область – 1179 (+25)
- Черкасская область – 1175 (8);
- Донецкая область – 1122 (+22)
- Сумская область – 1023 (+57)
- Николаевская область – 857 (25);
- Кировоградская область – 748 (+2)
- Полтавская область – 582 (+17)
- Херсонская область – 312 (8);
- Луганская область – 194 (+9).
Сколько людей умерли от коронавируса в стране
- Львовская область – 338 (+1)
- Черновицкая область – 244 (+4)
- Закарпатская область – 242 (+3)
- Ивано-Франковская область 177 (+3)
- Киев – 155;
- Харьковская область – 166 (+4)
- Ровненская область – 115 (+5);
- Волынская область – 107 (+1)
- Одесская область – 81 (1);
- Киевская область – 82 (1);
- Винницкая область – 71 (1);
- Житомирская область – 52;
- Тернопольская область – 47;
- Кировоградская область – 41;
- Черкасская область – 37;
- Днепропетровская область – 40 (1);
- Хмельницкая область – 33 (+2)
- Запорожская область – 24 (1);
- Черниговская область – 21;
- Николаевская область – 18;
- Полтавская область – 15;
- Донецкая область – 13;
- Сумская область – 16 (1);
- Херсонская область – 6;
- Луганская область – 1.
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки в рядах ВСУ на коронавирусом заболели 40 военных. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 458 человек. 8816 инфицированных уже выздоровели. Но, к сожалению, 6 заболевших скончались. Сейчас на изоляции и самоизоляции находятся 813 военных.
- COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус диагностировали только у 105 медиков. За все время болезнь обнаружили у 9923 медицинских работников, 7732 из которых уже выздоровели. Минздрав давно не сообщал, сколько медиков умерли от коронавируса. Но известно, что их не менее 60.
Какие области не готовы к ослаблению карантина
Согласно показателям Минздрава, 13 регионов Украины не готовы ослабить карантин:
- Киев;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Ровненская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Черновицкая область.
В Украине рекордное количество госпитализированных
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине не только рекордный суточный прирост больных, но и рекордное количество госпитализированных. За сутки в больницы госпитализировали 463 пациентов с COVID-19.
В 6 областях разворачивают дополнительные больницы: количество тяжелых случаев COVID-19 возросло
В связи с увеличением заболеваемости в Киеве, а также в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровненской областях Минздрав разворачивает больницы второй волны. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, сначала развернут дополнительные кровати, а уже потом НСЗУ заключит дополнительные договоры с этими больницами.
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Новости о коронавирус в мире 19 августа
С начала пандемии в мире обнаружили 22 161 977 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 14 130 918 пациентов выздоровели. А 781 481 больной умер от осложнений.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 5482823;
- Бразилия – 3407354;
- Индия – 2767253;
- Россия – 935066;
- Южная Африка – 592 144.
Исследования коронавируса
Нашли новый механизм распространения SARS-CoV-2 – это открывает путь к новым лекарствам
Исследователи изучили структуру поверхности возбудителя коронавируса – SARS-CoV-2 и обнаружили доселе неизвестный механизм заражения клетки. Оказалось, что в начале заражения патоген соединяется с клетками человека, используя шиповидные белки на своей поверхности. Часть белка "шпильки", которая содержит рецептор-область необходимую для слияния с клеткой-мишенью, соединена с гибкой ножкой. Объединив моделирование молекулярной динамики и криоэлектронною томографию, команда определила три структуры "сустав" – "бедро", "колено" и "голеностопный сустав", – которые предоставляют стеблю гибкость. Ученые объясняют, что с помощью ножки рецептор-связывающая часть может двигаться и, таким образом, искать рецептор для стыковки с целевой клетки. Стебель покрыт цепочками гликанов, которые скрывают суставы от нейтрализующих антител. Препараты, направленные на гликаны, представляют собой потенциально новый путь для создания эффективных методов терапии COVID-19.