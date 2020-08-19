Новини про коронавірус 19 серпня: антирекорди в Україні, знайшли механізм поширення СOVID-19
За добу коронавірус виявили у 1 967 громадян України. В країні рекордна кількість госпіталізованих. У 6 областях розгортають додаткові лікарні. Київ і 12 областей не готові до послаблення карантину. Знайшли новий механізм поширення SARS-CoV-2. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 серпня.
Новини про коронавірус в Україні 19 серпня
За минулу добу в Україні зареєстрували рекордну кількість хворих на коронавірус – 1 967 людей. За цей самий період померли 28 хворих на COVID-19. Натомість видужали 812 пацієнтів.
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За останню добу в Україні провели 37 771 тестування на коронавірус. З них 19 591 дослідження методом ПЛР, а інші 18 180 – методом ІФА.
Найбільше нових хворих зафіксували у Харківській області (+247), місті Києві (+215), а також у Львівській (+188), Івано-Франківській (+163), Чернівецькій (+154), Одеській (+123) та Закарпатській (+117) областях.
Поширення коронавірусу в областях України
- Львівська область – 12 448 (+188);
- Київ – 10 945 (+215);
- Чернівецька область – 8 108 (+154);
- Рівненська область – 7 953 (+125);
- Івано-Франківська область – 7 122 (+163);
- Харківська область – 6 607 (+247);
- Закарпатська область – 6 552 (+117);
- Одеська область – 5 281 (+123)
- Волинська область – 4 878 (+86);
- Київська область – 4 685 (+65);
- Тернопільська область – 4 001 (+99);
- Вінницька область – 3 323 (+51);
- Житомирська область – 2 536 (+39);
- Дніпропетровська область – 1 816 (+44);
- Хмельницька область – 1 678 (+39);
- Чернігівська область – 1 278 (+28);
- Запорізька область – 1 179 (+25);
- Черкаська область – 1 175 (+8);
- Донецька область – 1 122 (+22);
- Сумська область – 1 023 (+57);
- Миколаївська область – 857 (+25);
- Кіровоградська область – 748 (+2);
- Полтавська область – 582 (+17);
- Херсонська область – 312 (+8);
- Луганська область – 194 (+9).
Скільки людей померли від коронавірусу в країні
- Львівська область – 338 (+1);
- Чернівецька область – 244 (+4);
- Закарпатська область – 242 (+3);
- Івано-Франківська область 177 (+3);
- Київ – 155;
- Харківська область – 166 (+4);
- Рівненська область – 115 (+5);
- Волинська область – 107 (+1);
- Одеська область – 81 (+1);
- Київська область – 82 (+1);
- Вінницька область – 71 (+1);
- Житомирська область – 52;
- Тернопільська область – 47;
- Кіровоградська область – 41;
- Черкаська область – 37;
- Дніпропетровська область – 40 (+1);
- Хмельницька область – 33 (+2);
- Запорізька область – 24 (+1);
- Чернігівська область – 21;
- Миколаївська область – 18;
- Полтавська область – 15;
- Донецька область – 13;
- Сумська область – 16 (+1);
- Херсонська область – 6;
- Луганська область – 1.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні не лише рекордний добовий приріст хворих, а й рекордна кількість госпіталізованих. За одну добу до лікарень госпіталізували 463 пацієнти з COVID-19.
В 6 областях розгортають додаткові лікарні: кількість важких випадків COVID-19 зросла
У зв'язку зі збільшенням захворюваності, у Києві, а також у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях МОЗ розгортає лікарні другої хвилі. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, спершу розгорнуть додаткові ліжка, а вже згодом НСЗУ укладе додаткові договори з цими лікарнями.
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Новини про коронавірус у світі 19 серпня
Від початку пандемії у світі виявили 22 161 977 інфікованих SARS-CoV-2. Натомість 14 130 918 пацієнтів одужали. Але 781 481 хворий померли від ускладнень.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 5 482 823;
- Бразилія – 3 407 354;
- Індія – 2 767 253;
- Росія – 935 066;
- Південна Африка – 592 144.
Дослідження коронавірусу
Знайшли новий механізм поширення SARS-CoV-2 – це відкриває шлях до нових ліків
Дослідники вивчили структуру поверхні збудника коронавірусу – SARS-CoV-2 і виявили досі невідомий механізм зараження клітини. Виявилось, що на початку зараження патоген з'єднується з клітинами людини, використовуючи шиповидні білки на своїй поверхні. Частина білка "шпильки", яка містить рецептор-область необхідну для злиття з кліткою-мішенню, з'єднана з гнучкою ніжкою. Об'єднавши моделювання молекулярної динаміки і кріоелектронну томографію, команда визначила три структури "суглоб" – "стегно", "коліно" і "гомілковостопний суглоб", – які надають стеблу гнучкість. Науковці пояснюють, що за допомогою ніжки рецептор-зв'язуюча частина може рухатися і, таким чином, шукати рецептор для стикування з цільовою клітиною. Стебло покрите ланцюжками гліканів, які приховують суглоби від нейтралізуючих антитіл. Препарати, націлені на глікани, являють собою потенційно новий шлях для створення ефективних методів терапії COVID-19.