За добу коронавірус виявили у 1 967 громадян України. В країні рекордна кількість госпіталізованих. У 6 областях розгортають додаткові лікарні. Київ і 12 областей не готові до послаблення карантину. Знайшли новий механізм поширення SARS-CoV-2. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 19 серпня

За минулу добу в Україні зареєстрували рекордну кількість хворих на коронавірус – 1 967 людей. За цей самий період померли 28 хворих на COVID-19. Натомість видужали 812 пацієнтів.

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За останню добу в Україні провели 37 771 тестування на коронавірус. З них 19 591 дослідження методом ПЛР, а інші 18 180 – методом ІФА.

Найбільше нових хворих зафіксували у Харківській області (+247), місті Києві (+215), а також у Львівській (+188), Івано-Франківській (+163), Чернівецькій (+154), Одеській (+123) та Закарпатській (+117) областях.

Загалом від початку пандемії в Україні виявили 96 403 інфікованих COVID-19. 49 737 хворих вже одужали, але 2 144 померли від ускладнень, спричинених хворобою. Наразі від коронавірусу лікуються ще 44 522 громадян.

Поширення коронавірусу в областях України

Львівська область – 12 448 (+188);

Київ – 10 945 (+215);

Чернівецька область – 8 108 (+154);

Рівненська область – 7 953 (+125);

Івано-Франківська область – 7 122 (+163);

Харківська область – 6 607 (+247);

Закарпатська область – 6 552 (+117);

Одеська область – 5 281 (+123)

Волинська область – 4 878 (+86);

Київська область – 4 685 (+65);

Тернопільська область – 4 001 (+99);

Вінницька область – 3 323 (+51);

Житомирська область – 2 536 (+39);

Дніпропетровська область – 1 816 (+44);

Хмельницька область – 1 678 (+39);

Чернігівська область – 1 278 (+28);

Запорізька область – 1 179 (+25);

Черкаська область – 1 175 (+8);

Донецька область – 1 122 (+22);

Сумська область – 1 023 (+57);

Миколаївська область – 857 (+25);

Кіровоградська область – 748 (+2);

Полтавська область – 582 (+17);

Херсонська область – 312 (+8);

Луганська область – 194 (+9).

Скільки людей померли від коронавірусу в країні

Львівська область – 338 (+1);

Чернівецька область – 244 (+4);

Закарпатська область – 242 (+3);

Івано-Франківська область 177 (+3);

Київ – 155;

Харківська область – 166 (+4);

Рівненська область – 115 (+5);

Волинська область – 107 (+1);

Одеська область – 81 (+1);

Київська область – 82 (+1);

Вінницька область – 71 (+1);

Житомирська область – 52;

Тернопільська область – 47;

Кіровоградська область – 41;

Черкаська область – 37;

Дніпропетровська область – 40 (+1);

Хмельницька область – 33 (+2);

Запорізька область – 24 (+1);

Чернігівська область – 21;

Миколаївська область – 18;

Полтавська область – 15;

Донецька область – 13;

Сумська область – 16 (+1);

Херсонська область – 6;

Луганська область – 1.

Коронавірус у Збройних силах України: за минулу добу у лавах ЗСУ на коронавірус захворіли 40 військових. Наразі у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 458 людей. 8816 інфікованих вже одужали. Але, на жаль, 6 хворих померли. Нині на ізоляції та самоізоляції перебувають 813 військових.

за минулу добу у лавах ЗСУ на коронавірус захворіли 40 військових. Наразі у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 458 людей. 8816 інфікованих вже одужали. Але, на жаль, 6 хворих померли. COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу коронавірус діагностували аж у 105 медиків. Натомість за весь час хворобу виявили у 9 923 медичних працівників, 7 732 з яких вже одужали. МОЗ давно не повідомляв, скільки медиків померли під час перебігу коронавірусу. Але відомо, що їх щонайменше 60. Які області не готові до послаблення карантину Згідно з показниками МОЗ, 13 регіонів України не готові послабити карантин: місто Київ; Волинська область; Житомирська область; Закарпатська область; Івано-Франківська область; Київська область; Львівська область; Одеська область; Рівненська область; Сумська область; Тернопільська область; Харківська область; Чернівецька область. В Україні рекордна кількість госпіталізованих

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні не лише рекордний добовий приріст хворих, а й рекордна кількість госпіталізованих. За одну добу до лікарень госпіталізували 463 пацієнти з COVID-19.

В 6 областях розгортають додаткові лікарні: кількість важких випадків COVID-19 зросла

У зв'язку зі збільшенням захворюваності, у Києві, а також у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях МОЗ розгортає лікарні другої хвилі. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, спершу розгорнуть додаткові ліжка, а вже згодом НСЗУ укладе додаткові договори з цими лікарнями.



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Новини про коронавірус у світі 19 серпня

Від початку пандемії у світі виявили 22 161 977 інфікованих SARS-CoV-2. Натомість 14 130 918 пацієнтів одужали. Але 781 481 хворий померли від ускладнень.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 5 482 823;

Бразилія – 3 407 354;

Індія – 2 767 253;

Росія – 935 066;

Південна Африка – 592 144.

Дослідження коронавірусу

Знайшли новий механізм поширення SARS-CoV-2 – це відкриває шлях до нових ліків

Дослідники вивчили структуру поверхні збудника коронавірусу – SARS-CoV-2 і виявили досі невідомий механізм зараження клітини. Виявилось, що на початку зараження патоген з'єднується з клітинами людини, використовуючи шиповидні білки на своїй поверхні. Частина білка "шпильки", яка містить рецептор-область необхідну для злиття з кліткою-мішенню, з'єднана з гнучкою ніжкою. Об'єднавши моделювання молекулярної динаміки і кріоелектронну томографію, команда визначила три структури "суглоб" – "стегно", "коліно" і "гомілковостопний суглоб", – які надають стеблу гнучкість. Науковці пояснюють, що за допомогою ніжки рецептор-зв'язуюча частина може рухатися і, таким чином, шукати рецептор для стикування з цільовою клітиною. Стебло покрите ланцюжками гліканів, які приховують суглоби від нейтралізуючих антитіл. Препарати, націлені на глікани, являють собою потенційно новий шлях для створення ефективних методів терапії COVID-19.