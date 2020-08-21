В Україні робитимуть 30 тисяч ПЛР-тестів на добу
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що у них є завдання до 15 вересня вийти на рівень 30 тисяч проведених ПЛР-тестів на добу.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.
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У нас є завдання до 15 вересня вийти на рівень 30 тисяч проведених ПЛР-тестів на добу. Лабораторні потужності дозволяють нам це робити,
– сказав Максим Степанов.
Таке завдання він поставив під час селекторної наради з керівниками структурних підрозділів охорони здоров’я ОДА й обласних лабораторних центрів та начальниками обласних штабів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з поширенням COVID-19.
Головне про тестування на коронавірус в Україні наразі
Станом на 19 серпня українські лабораторії провели 1 мільйон 256 тисяч 698 тестувань методом ПЛР та 860 тисяч 388 ІФА-тестувань.
Лідерами з проведення лабораторних досліджень є місто Київ і Львівська та Одеська області.
Найменше досліджень проведено у Луганській (11 тис. 035), Миколаївській (17 тис. 494) та Полтавській (21 тис. 924) областях.
Впродовж останньої доби в Україні провели 39 699 тестувань на коронавірус. 21 721 з них методом ПЛР, а ще 17 878 – методом ІФА.