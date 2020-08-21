Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что у них есть задание к 15 сентября выйти на уровень 30 тысяч проведенных ПЦР-тестов в сутки.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

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У нас есть задание к 15 сентября выйти на уровень 30 тысяч проведенных ПЦР-тестов в сутки. Лабораторные мощности позволяют нам это делать,

- сказал Максим Степанов.

Такую задачу он поставил во время селекторного совещания с руководителями структурных подразделений здравоохранения ОГА и областных лабораторных центров и начальниками областных штабов по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19.

Главное о тестировании на коронавирус в Украине сейчас

По состоянию на 19 августа украинские лаборатории провели 1 миллион 256 тысяч 698 тестирований методом ПЦР и 860 тысяч 388 ИФА-тестов.

Лидерами по проведению лабораторных исследований являются город Киев, Львовская и Одесская области.

Меньше всего исследований проведено в Луганской (11 тыс. 035), Николаевской (17 тыс. 494) и Полтавской (21 тыс. 924) областях.

С начала 2020 года в Украине обнаружили 100 643 больных COVID-19. К сожалению, 2 207 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью или сопутствующими заболеваниями.

В течение последних суток в Украине провели 39 699 тестирований на коронавирус. 21 721 из них методом ПЦР, а еще 17 878 – методом ИФА.