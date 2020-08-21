В Украине будут делать 30 тысяч ПЦР-тестов в сутки
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что у них есть задание к 15 сентября выйти на уровень 30 тысяч проведенных ПЦР-тестов в сутки.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.
Читайте также Какой должна быть влажность в помещении, чтобы коронавирус не распространялся
У нас есть задание к 15 сентября выйти на уровень 30 тысяч проведенных ПЦР-тестов в сутки. Лабораторные мощности позволяют нам это делать,
- сказал Максим Степанов.
Такую задачу он поставил во время селекторного совещания с руководителями структурных подразделений здравоохранения ОГА и областных лабораторных центров и начальниками областных штабов по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19.
Главное о тестировании на коронавирус в Украине сейчас
По состоянию на 19 августа украинские лаборатории провели 1 миллион 256 тысяч 698 тестирований методом ПЦР и 860 тысяч 388 ИФА-тестов.
Лидерами по проведению лабораторных исследований являются город Киев, Львовская и Одесская области.
Меньше всего исследований проведено в Луганской (11 тыс. 035), Николаевской (17 тыс. 494) и Полтавской (21 тыс. 924) областях.
В течение последних суток в Украине провели 39 699 тестирований на коронавирус. 21 721 из них методом ПЦР, а еще 17 878 – методом ИФА.