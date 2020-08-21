Ранее ученые установили, что коронавирус быстрее передается при низкой влажности воздуха, а теперь они установили оптимальную влажность для того, чтобы уменьшить риск распространения SARS-CoV-2.

Ученые проанализировали 10 самых актуальных международных исследований на эту тему и рекомендуют контролировать влажность воздуха в помещении, кроме привычных мер дистанцирования и гигиены. Работу опубликовали в научном журнале Scince Daily.

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Влажность от 40 до 60% может уменьшить распространение вирусов и их абсорбцию через слизистую оболочку носа. Поэтому для противодействия распространению COVID-19 чрезвычайно важно внедрить стандарты влажности воздуха в помещениях с большим количеством людей,

– говорят ученые.

По последним данным, безопасного расстояния в 1,5 метра недостаточно для сдерживания передачи вируса, если инфицированные и здоровые люди находятся вместе в одной комнате в течение длительного времени.

В июле 239 ученых из 32 стран обратились во Всемирную организацию здравоохранения с просьбой пристальнее сосредоточиться на долгоживущих инфекционных частицах, летающих в воздухе.

В частности, ВОЗ подтвердила, что коронавирус может задерживаться в воздухе в переполненных закрытых помещениях, распространяясь от одного человека к другому.

Поэтому ученые теперь отметили, что влажность воздуха в помещении может стать особенно важной в сдерживании вируса.

Чем выше влажность в помещении, тем больше воды оседает на вирусных частицах, они становятся тяжелее и хуже распространяются,

– резюмировали ученые.