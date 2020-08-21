Раніше вчені встановили, що коронавірус швидше передається при низькій вологості повітря, а тепер вони встановили оптимальну вологість для того, щоб зменшити ризик поширення SARS-CoV-2.

Вчені проаналізували 10 найактуальніших міжнародних досліджень на цю тему і рекомендують контролювати вологість повітря у приміщенні, окрім звичних заходів – дистанціювання та гігієни. Роботу опублікували в науковому журналі Scince Daily.

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Вологість від 40 до 60% може зменшити поширення вірусів і їх абсорбцію через слизову оболонку носа. Тому для протидії поширення COVID-19 надзвичайно важливо впровадити стандарти вологості повітря у приміщеннях із великою кількістю людей,

— говорять учені.

За останніми даними, безпечної відстані в 1,5 метра недостатньо для стримування передачі вірусу, якщо інфіковані та здорові люди перебувають разом в одній кімнаті протягом тривалого часу.

У липні 239 вчених із 32 країн звернулися до Всесвітньої організації охорони здоров’я з проханням пильніше зосередитися на довгоживучих інфекційних частинках, що літають у повітрі.

Зокрема, ВООЗ підтвердила, що коронавірус може затримуватися в повітрі у переповнених закритих приміщеннях, поширюючись від однієї людини до іншої.

Відтак, вчені тепер наголосили, що вологість у приміщенні може стати особливо важливим у стримуванні вірусу.

Чим вища вологість у приміщенні, тим більше води осідає на вірусних частинках, вони стають важчими та гірше розповсюджуються,

– резюмували вчені.