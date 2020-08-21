За минувшие сутки в Украине выявили 2 106 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Растет количество молодых людей, которые болеют COVID-19. Украину, по словам Зеленского, могут приобщить к изготовлению вакцины. На следующей неделе в России начинается фаза испытаний вакцины. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 21 августа

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Статистика распространения COVID-19

В Украине с 4 августа суточное количество больных превышает тысячу, а последние два дня регистрируют больше 2 тысяч больных в сутки. За последние сутки выявили 2 106 новых случаев заражения.

По состоянию на 21 августа в Украине обнаружили 100 643 больных коронавирусом. 51 078 инфицированных уже выздоровели. Но 2 207 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом или вследствие сопутствующих заболеваний.

Коронавирус в областях Украины 21 августа:

Винницкая область – 3 478 случаев;

Волынская область – 4 989 случаев;

Днепропетровская область – 1 894 случая;

Донецкая область – 1 183 случая;

Житомирская область – 2 695 случаев;

Закарпатская область – 6 771 случай;

Запорожская область – 1 234 случая;

Ивано-Франковская область – 7 462 случая;

Кировоградская область – 751 случай;

г. Киев – 11 328 случаев;

Киевская область – 4 805 случаев;

Львовская область – 12 793 случая;

Луганская область – 213 случаев;

Николаевская область – 912 случаев;

Одесская область – 5 578 случаев;

Полтавская область – 614 случая;

Ровненская область – 8 238 случаев;

Сумская область – 1 124 случая;

Тернопольская область – 4 301 случай;

Харьковская область – 7 033 случая;

Херсонская область – 329 случаев;

Хмельницкая область – 1 828 случаев;

Черновицкая область – 8 505 случаев;

Черкасская область – 1 219 случаев;

Черниговская область – 1 366 случаев.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19 Львовская область – 347 (+3);

Черновицкая область – 249 (+1);

Закарпатская область – 243;

Ивано-Франковская область – 185 (+4);

Харьковская область – 173 (+2);

Киев – 158;

Ровненская область – 115;

Волынская область – 108;

Одесская область – 85 (+3);

Киевская область – 83;

Винницкая область – 72;

Житомирская область – 55;

Тернопольская область – 51 (+1);

Кировоградская область – 45 (+1);

Днепропетровская область – 41 (+1);

Черкасская область – 37;

Хмельницкая область – 37 (+4);

Запорожская область – 24;

Черниговская область – 22;

Николаевская область – 18;

Сумская область – 18 (+2);

Полтавская область – 16;

Донецкая область – 17 (+1);

Херсонская область – 7;

Луганская область – 1. Коронавирус среди украинских медиков: за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 136 медработников. В целом с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 10 219 медицинских работников, и более 7,2 тысячи из них уже выздоровели.



за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 136 медработников. В целом с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 10 219 медицинских работников, и более 7,2 тысячи из них уже выздоровели. ​COVID-19 в ВСУ: по состоянию на 21 августа зарегистрировали аж 43 новых случая заболевания коронавирусом. В общем за время эпидемии от болезни выздоровели 852 человека. К сожалению, зафиксировали и шесть летальных исходов. На изоляции находятся 870 военных.



Готовы ли украинцы вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канала

Ухудшение ситуации и вспышка среди молодежи

Сейчас в Украине происходит не только количественное ухудшение ситуации с коронавирусом, но и увеличивается количество тяжелых форм заболевания, количество летальных случаев.

В Минздраве сообщили, что инфицируются и тяжело переносят заболевание не только представители так называемой группы риска, но и молодые люди. Если ситуация продолжит ухудшаться, в Министерстве будут вынуждены пересмотреть стратегию госпитализации.

Минздрав разворачивает больницы второй волны и меняет алгоритм госпитализации

Из-за большого количества госпитализированных пациентов с коронавирусом, Минздрав открывает больницы второй волны, которые объединит с больницами первой.

Во время того же брифинга инфекционистка Ольга Голубовская сообщила, что если заболеваемость и дальше будет расти в таких темпах, то не останется другого выхода, как госпитализировать только тяжелобольных. Формы коронавируса средней тяжести также входят в показания к госпитализации, поэтому такой шаг усложнит качество оказания медицинской помощи.

Зеленский заявил, что Украина может изготавливать вакцину

Президент рассказал, что сейчас Минздрав ведет переговоры со странами-разработчиками вакцин для того, чтобы организовать с ними сотрудничество. По его словам, если переговоры пройдут удачно, то Украина сможет приобщиться к изготовлению вакцины.

"Технически у нас никакие вакцины мы не могли делать. К медикам, ученым – нет вопросов. Они молодцы. Не было никаких лабораторий для производства вакцин. Сейчас у нас уже есть несколько предприятий, которые готовы массово производить. И мы разговариваем уже с некоторыми странами. Если нам удастся договориться со странами, мы готовы ее массово производить", – заявил Зеленский.

Новости о коронавирусе в мире 20 августа

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире обнаружили 22 891 510 инфицированных SARS-CoV-2. Из них 15 538 429 пациентов выздоровели. Но 797 666 больных умерли от осложнений.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 5 746 534;

Бразилия – 3 505 097;

Индия – 2 910 032;

Россия – 946 976;

Южная Африка – 599 940.

Вспышка в Испании

Министерство здравоохранения Испании фиксирует высокую заболеваемость коронавирусом. В целом эпидемию удается сдерживать, и в отдельных частях страны о контроле речь не идет.

Испанский Минздрав признал, что увеличение количества случаев заболевания привело к ситуации, при которой "эпидемия хотя и не вышла из-под контроля на национальном уровне, в некоторых точках она неконтролируемая".

Напомним, что в Испании усилили карантин, в частности в конце прошлой недели все регионы Испании согласились на закрытие ночных клубов и запрет курения на открытом воздухе, когда социальная дистанция невозможна.

Исследования коронавируса

Начинается следующая фаза испытаний российской вакцины

Разработчики сообщили, что уже проверили вакцину на безопасность. На следующей неделе препарат введут 40 тысячам добровольцам. По словам российских специалистов, этого должно хватить, чтобы понять эффективность препарата и принять решение о необходимости его постоянной регистрации.

Это будет рандомизированное и слепое исследование. Часть участников получат настоящий препарат, а часть – плацебо. Никто из них не будет знать, что им ввели на самом деле.

Испытания продлятся три месяца. После завершения срока разработчики сравнят уровень заболеваемости среди вакцинированных и тех, кто получил плацебо.

Также разработчики планируют вакцинировать людей из групп риска (врачей и учителей). То есть реальное число вакцинированных на самом деле будет свыше 40 тысяч.



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